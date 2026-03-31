“Resistieron en condiciones extremas”: MinDefensa sobre niños que se escondieron de disidencias de Calarcá en Caquetá

El accionar violento de las disidencias de alias Calarcá no para en el país. Uno de los casos que generó mayor indignación fue el de unos padres de familia que tuvieron que esconder a sus hijos en las selvas del Caquetá para evitar que fueran reclutados por las disidencias de este criminal que se encuentra recibiendo beneficios jurídicos del presidente Gustavo Petro, en el proyecto de Paz Total.

Los menores de edad se encontraban escondidos en la manigua de las selvas de Cartagena del Chairá, Caquetá. Tras la denuncia que se hizo desde la Gobernación del Caquetá, la fuerza pública inició una operación humanitaria para rescatarlos.

El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la ubicación de los menores e indicó que se logró su recuperación.

“Durante unos tres días, los menores y la adulta resistieron en condiciones extremas, bajo la zozobra de las amenazas de las disidencias, para quienes atentar contra los campesinos es parte de su esencia criminal”, indicó el ministro Sánchez.

Calarcá y sus estructuras siguen cometiendo delitos en medio de la Paz Total. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Agregó el titular de la cartera de Defensa que “nuestras tropas, con apoyo aéreo y capacidades médicas en terreno, les brindaron atención inmediata, alimentos y protección, garantizando su estabilización y su preparación para el reencuentro con sus familias, así como su valoración por parte de las autoridades competentes”.

Así mismo el ministro repudió el accionar de alias Calarcá contra la población civil. “Atacar a la población, y en especial a los menores, es uno de los peores actos inhumanos y, cuando se comete de manera sistemática, se convierte en un crimen de lesa humanidad”, señaló.

Soldados recuperaron a los menores de edad en Caquetá.

De igual manera reveló el monto de las recompensas por los posibles responsables directos contra los menores de edad y sus padres. “La orden es llevar a la justicia a los principales criminales que estarían detrás de estos hechos. La información que permita su ubicación y captura es clave. Se ofrece recompensa de hasta 400 millones de pesos por alias “Urías Perdomo” y hasta 200 millones de pesos por alias “La Morocha”.