Nación

“Resistieron en condiciones extremas”: MinDefensa sobre niños que se escondieron de disidencias de Calarcá en Caquetá

En las últimas horas, en una misión humanitaria, el Ejército rescató a cinco menores de edad y una mujer adulta.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
31 de marzo de 2026, 8:41 a. m.
El ministro de defensa, Pedro Sánchez, se refirió al caso de los menores que se escondían de Calarcá en Caquetá.
El ministro de defensa, Pedro Sánchez, se refirió al caso de los menores que se escondían de Calarcá en Caquetá. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

El accionar violento de las disidencias de alias Calarcá no para en el país. Uno de los casos que generó mayor indignación fue el de unos padres de familia que tuvieron que esconder a sus hijos en las selvas del Caquetá para evitar que fueran reclutados por las disidencias de este criminal que se encuentra recibiendo beneficios jurídicos del presidente Gustavo Petro, en el proyecto de Paz Total.

Los menores de edad se encontraban escondidos en la manigua de las selvas de Cartagena del Chairá, Caquetá. Tras la denuncia que se hizo desde la Gobernación del Caquetá, la fuerza pública inició una operación humanitaria para rescatarlos.

El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la ubicación de los menores e indicó que se logró su recuperación.

“Durante unos tres días, los menores y la adulta resistieron en condiciones extremas, bajo la zozobra de las amenazas de las disidencias, para quienes atentar contra los campesinos es parte de su esencia criminal”, indicó el ministro Sánchez.

Nación

Defensoría del Pueblo advierte respuesta insuficiente del Estado frente a grupos armados en Buenaventura

Bogotá

Vía a La Calera tiene cierres parciales en esta Semana Santa: razón, horarios y cómo cambia la movilidad

Medellín

Suspenden órdenes de captura de 23 cabecillas criminales de Medellín y Gobierno dejaría libres a siete

Vehículos

Las 7 claves para viajar en moto por Colombia esta Semana Santa

Nación

Corrupción en el ICBF. Así se direccionó millonario contrato para la atención de niños y mujeres gestantes en La Guajira

Nación

Procuraduría solicita nueva información al Gobierno para evaluar decreto sobre topes a vivienda VIS y VIP

Nación

Profesor indígena de Risaralda es destituido e inhabilitado por presunto abuso a menores

Nación

Asesinan a una pareja y hieren a un bebé de cuatro meses en El Espinal, Tolima: estas son las hipótesis

Nación

“Las Fuerzas Militares no están derrotadas”: el general Hugo López lanzó sentido mensaje a las tropas

Nación

Exdirectora de la Defensa Civil será investigada por posibles irregularidades en un convenio de infraestructura

Calarcá y sus estructuras siguen cometiendo delitos en medio de la Paz Total.
Calarcá y sus estructuras siguen cometiendo delitos en medio de la Paz Total. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Agregó el titular de la cartera de Defensa que “nuestras tropas, con apoyo aéreo y capacidades médicas en terreno, les brindaron atención inmediata, alimentos y protección, garantizando su estabilización y su preparación para el reencuentro con sus familias, así como su valoración por parte de las autoridades competentes”.

Así mismo el ministro repudió el accionar de alias Calarcá contra la población civil. “Atacar a la población, y en especial a los menores, es uno de los peores actos inhumanos y, cuando se comete de manera sistemática, se convierte en un crimen de lesa humanidad”, señaló.

1700 soldados los que llegarán a Arauca
Soldados recuperaron a los menores de edad en Caquetá.

De igual manera reveló el monto de las recompensas por los posibles responsables directos contra los menores de edad y sus padres. “La orden es llevar a la justicia a los principales criminales que estarían detrás de estos hechos. La información que permita su ubicación y captura es clave. Se ofrece recompensa de hasta 400 millones de pesos por alias “Urías Perdomo” y hasta 200 millones de pesos por alias “La Morocha”.