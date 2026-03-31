Nación

Estas son las zonas del Guaviare y Caquetá donde se mueve alias Calarcá, jefe de las disidencias de las Farc

El exsocio de alias Iván Mordisco ha recibido beneficios jurídicos del gobierno Petro, en medio de la Paz Total.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
31 de marzo de 2026, 5:00 a. m.
Alias Calarcá, beneficiado de la Paz Total del presidente Gustavo Petro.
Alias Calarcá, beneficiado de la Paz Total del presidente Gustavo Petro. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Cada vez se le hace más insostenible al gobierno nacional la condición del negociador de paz de alias Calarcá, el jefe de las disidencias de las Farc, que se encuentra dentro del proyecto de Paz Total del presidente Gustavo Petro.

Fuentes militares señalan que alias Calarcá se mueve por la región de Puerto Cachicamo, Guaviare.
Fuentes militares señalan que alias Calarcá se mueve por la región de Puerto Cachicamo, Guaviare. Foto: Google.

Su reiterado accionar criminal en el país ha hecho que todos los reflectores giren hacía Calarcá y sus estructuras. SEMANA conoció, con fuentes militares, que alias Calarcá se mueve por los departamentos de Caquetá y Guaviare.

En el Guaviare, de acuerdo con los militares, alias Calarcá se moviliza por la región de Puerto Cachicamo y por el Caquetá en las regiones de San Vicente y Los Pozos.

Las regiones por donde se moviliza el jefe de las disidencias de las Farc, que ha usado la Paz Total para fortalecerse, tienen varias condiciones que complican la labor de la fuerza pública.

Florencia

Imponen nueva condena contra profesor por abuso sexual de más de 12 niñas: les ofrecía dinero y las amenazaba con ponerles malas notas

Nación

Ministro Pedro Sánchez respalda la captura de alias Calarcá, pero dijo que la orden está en manos de Petro

Medellín

Por la muerte del bombero Iván Darío Posada, cuando enfrentaba un incendio, decretan tres días de duelo en Medellín

Cali

Dos militares resultaron heridos tras un ataque con drones cargados de explosivos en Timba, corregimiento de Jamundí

Barranquilla

Crece el número de víctimas de la masacre de Soledad, en el Atlántico

Nación

Esto se sabe de las cuatro toneladas de cocaína camufladas dentro de pasabocas en puerto de Antioquia

Nación

Estas son las recomendaciones de la Policía para que esté seguro con su familia esta Semana Santa

Confidenciales

Siete disidentes de Iván Mordisco lo traicionan y se entregan a las autoridades en el Guaviare

Nación

Fiscalía archivó investigaciones contra el general (r) César Augusto Parra

Nación

“Las Fuerzas Militares no están derrotadas”: el general Hugo López lanzó sentido mensaje a las tropas

La región de Los Pozos en Caquetá es de injerencia de Calarcá, según fuentes militares.
La región de Los Pozos en Caquetá es de injerencia de Calarcá, según fuentes militares. Foto: Google.

Son zonas selváticas, húmedas, con riachuelos que permiten la movilidad rápida ante una ofensiva militar y comunidades que lo alertan ante la llegada de las tropas.

La permanencia de Calarcá en la Paz Total cada vez es más cuestionada por diferentes sectores políticos, que han denunciado que el gobierno Petro ha permitido el fortalecimiento de los grupos criminales.

Para el caso de Calarcá han sido evidentes las acciones criminales ejecutadas en diferentes regiones en medio de la Paz Total, como son los casos de extorsiones, secuestros, homicidios, y ocupación de territorios a sangre y fuego.

Alias Calarcá ha recibido varios beneficios del gobierno Petro.
Alias Calarcá ha recibido varios beneficios del gobierno Petro. Foto: Esteban Vega La-Rotta

En medio de estas acciones se han visto casos aterradores, como fue el del helicóptero de la Policía que quedó destrozado luego de la activación de un campo minado en Amalfi, Antioquia, en donde 13 policías murieron.

Alias Calarcá hacía parte del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, pero por razones de la Paz Total, los dos criminales tomaron rumbos distintos, entrando en guerra uno contra el otro.