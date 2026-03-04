EMPLEO

Bancamía abre nuevas vacantes de empleo en diferentes ciudades: postúlese gratis

Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo.

Juliana Flórez

4 de marzo de 2026, 12:00 p. m.
¡Gran convocatoria laboral abierta! Foto: Getty Images

La entidad financiera Bancamía anunció la apertura de nuevas vacantes en distintas ciudades del país, ampliando las oportunidades para quienes buscan empleo en el corto plazo.

La compañía, creada en 2008 como el primer banco de microfinanzas en Colombia, tiene presencia en municipios como Piedecuesta, Marinilla, Bello, Castilla, Cartago, Manizales, Vélez, La Pintada, Medellín y Bogotá. Las convocatorias también incluyen oportunidades en Caldas, Santa Fe de Antioquia, Buga, Tuluá, entre otras.

¿Cómo postularse a las vacantes?

Las personas interesadas pueden consultar las oportunidades disponibles a través de la sección de Semana Empleos, donde se publican ofertas actualizadas con regularidad.

Para aplicar, es necesario registrarse o actualizar el perfil profesional y luego postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a la experiencia y expectativas del aspirante.

A continuación, se presentan algunas de las ofertas disponibles.

Equipo de trabajo, empresarios.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Asesor comercial externo

Si le gustan los retos, disfruta las ventas externas y quiere crecer en el sector financiero mientras genera impacto, este rol es para usted.

Responsabilidades:

  • Visitar clientes en diferentes zonas para colocar microcréditos que impulsan sus negocios.
  • Gestionar el recaudo de cartera con cercanía y responsabilidad.
  • Construir relaciones de confianza con microempresarios que creen en usted y en el Banco.

Requerimientos:

  • Técnico, tecnólogo o estudiante universitario desde quinto semestre (modalidad virtual o a distancia).
  • Carreras administrativas, comerciales, financieras o rural agropecuarias.
  • Mínimo 1 año de experiencia en ventas externas, en roles como TAT, mercaderista, mercaimpulsador o preventista (productos tangibles o intangibles).
  • Deseable vehículo propio y disponibilidad para movilizarse dentro de la zona asignada.

Seleccione la ciudad para postularse:

Bogotá

Manizales

Cartago

Sogamoso

Rionegro

Ipiales

Cúcuta

Especialistas de microcrédito

Bancamía busca profesionales con vehículo propio y experiencia en gestión de clientes MiPymes con enfoque en microcrédito.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoría financiera personalizada.
  • Consecución de carteras nuevas
  • Gestionar carteras estratégicas.
  • Ofrecer soluciones a la medida que generen valor real.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en microcréditos o gestión de clientes microempresariales.
  • Contar con una base propia de clientes MiPymes.
  • Excelentes habilidades de negociación y comunicación.
  • Capacidad para trabajar autónomamente y en terreno.

Seleccione la ciudad para postularse:

Ibagué

Armenia

Santa Fe de Antioquia

Palmira

Cali

Bogotá

Caldas

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales en diferentes ciudades, haga clic en este enlace.

