La senadora del Pacto Histórico Aida Quilcué entregó detalles de su secuestro: “La presión hizo que saliéramos de allí; era un grupo fuertemente armado”

Visiblemente agobiada, la senadora del Pacto Histórico, Aida Quilcué, entregó detalles de su secuestro ocurrido en la tarde de este martes, 10 de febrero, cuando su camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue detenida por hombres armados en la carretera Inzá-Totoró-Popayán.

“Tenía que pasar esa situación el día de hoy. Gracias a Dios y a los espíritus estoy bien junto a los compañeros que estuvieron a mi lado”, dijo la política e indígena tras recobrar su libertad.

La senada Aída Quilcué fue rescatada por la guardia indígena, gracias a un ejercicio de control territorial apoyada por la comunidad nasa de los municipios de Inzá y Totoró. Foto: Cric

Agradeció a la Guardia del Consejo Regional Indígena del Cauca que la encontró en un lugar remoto, a la Fuerza Pública y a toda la solidaridad que se movió este martes a su favor.

“La presión hizo que saliéramos de ahí”, aclaró.

Quilcué no se adelantó a decir cuál fue el grupo que la mantuvo privada de su libertad durante esta tarde. “No se identificaron, pero sé que era un grupo armado, estaban fuertemente armados. Desafortunadamente, nos cogieron en un solo sitio bastante solo. Nos llevaron, pero ya estamos a salvo”, expresó.

En la zona, según las autoridades, delinquen las disidencias de Iván Mordisco, además de otros grupos armados dedicados al narcotráfico.

La senadora Aída Quilcué adelataba un trabajo organizativo con las comunidades indígenas del oriente del Cauca cuando se presentó la retención. Foto: Suministradas

Quilcué narró que viajaba desde La Plata, Huila, hacia Popayán cuando ocurrieron los hechos.

“Llegando al páramo salieron unos hombres armados, nos bajaron de la camioneta y nos condujeron hacia un sitio desconocido. Ellos se quedaron con el carro y luego nos movilizaron. Nos dijeron que teníamos que quedarnos y esperar la orden de quien iba a llegar después. Quiero agradecer a las autoridades, a mi familia, a mi hija, en especial a la Guardia Indígena. Han sido las personas que siempre llegan a salvar las vidas, no solo la mía, sino las de muchos comuneros”, expresó.

Los secuestradores le pidieron que guardara silencio. “Me pidieron que colaborara o, de lo contrario, tendría que asumir las consecuencias. Y que esperaríamos una orden a ver cuál era el paso a seguir. Estuvieron apuntándonos con su arma todo el tiempo”, contó.

Reiteró que la presión de la Fuerza Pública ayudó a la liberación. “Cuando nos dimos cuenta de quiénes nos apuntaban con el arma, salieron corriendo. Nos dejaron solos. Prácticamente nos abandonaron en el sitio donde nos dejaron. Agradezco mucho la acción del Estado y llamo a que el Cauca merece ser atendido; hay que cuidar las vías. El riesgo no solo es mío. También de otros senadores”, dijo.

Contó que la Guardia Indígena llegó hasta un sitio muy cercano a donde ella permanecía. “Arribó un comunero, un compañero en moto, me conoció y me informó que me estaban buscando. Dio gracias a Dios por el privilegio de encontrarme primero y me llevó en la moto hasta cierto sitio y le encontré con la guardia”, precisó.

Quilcué llegará en las próximas horas a Bogotá. El secuestro de la política despertó la solidaridad de todos los sectores ideológicos del país.