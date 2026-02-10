“Que no la suelten es un grito de guerra contra todos los indígenas del país”: Petro sobre el secuestro de la senadora Aida Quilcué en el Cauca

La senadora Aida Quilcué y su esquema de seguridad habrían sido secuestrados esta tarde de martes en la vía entre Inzá y Totoró, en el Cauca.

La denuncia fue hecha en las redes sociales de la lideresa indígena por su equipo de trabajo.

“#SOS informamos a la opinión pública que la senadora Aida Quilcué y su esquema de seguridad presuntamente han sido secuestrados en el tramo Inzá-Totoró, Cauca. Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la senadora y su esquema de seguridad. Equipo Senadora Aida Quilcué“, escribieron.

“Fue interceptada a la 1 o 1:30 la senadora Aida Quilcué, líder indígena, compañera nuestra”, dijo el presidente, Gustavo Petro.

“Que no la suelten es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país. El enorme error que cometió las Farc, que mató a sus autoridades religiosas por no entender la diferencia”, añadió el mandatario.

Mientras que el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, dijo que “toda la Fuerza Pública está en reacción y adelantando la búsqueda de nuestra senadora Aida Quilcué. Cualquier información, suministrarla llamando al 147 o 165”.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas – CDDHHPI, pidió de manera urgente que se activen los protocolos de seguridad y se proteja la vida de la senadora Aida Quilcué y su equipo.

“La CDDHHPI solicita al Ministerio de Defensa, en articulación inmediata con las autoridades territoriales, Gobernación del Cauca, que se convoque un Puesto de Mando Unificado para que active la ruta de protección pertinente para garantizar la vida y la seguridad de la senadora”, dijeron a través de un comunicado.

También pidieron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que active una respuesta inmediata de sus protocolos para salvaguardar la vida de la senadora indígena.

“Asimismo, se solicita a las entidades del Estado que actúen de manera urgente en coherencia con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009 para la protección de la vida e integridad de la senadora”, indicaron.

A la vez que pidieron a los responsables del hecho que notifiquen de manera urgente el estado actual de la senadora y su equipo.

El grave hecho provocó la reacción de diferentes orillas políticas, una de ellas de parte de Paloma Valencia, quien reclamó al Gobierno dar con el paradero de la senadora Quilcué y su esquema de seguridad. “La senadora Aida Quilcué está desaparecida. Exigimos al Gobierno dar con su paradero, y a sus captores su liberación inmediata”, dijo la precandidata presidencial.