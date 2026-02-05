CONFIDENCIALES

Papá de Miguel Uribe Turbay hizo un llamado a través de X: “Es perverso engañar al país con información falsa”

El senador y precandidato presidencial murió el 11 de agosto del año pasado, luego de haber sido baleado el 7 de junio.

Redacción Confidenciales
5 de febrero de 2026, 4:58 p. m.
De izquierda a derecha: Miguel Uribe Londoño y Miguel Uribe Turbay. Foto: Foto 1: @migueluribel / Foto 2: Semana

Mientras las autoridades avanzan en la investigación sobre el asesinato del senador y precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Tubay, su papá, Miguel Uribe Londoño, quien recientemente anunció su candidatura presidencial, hizo un llamado esta mañana de jueves 5 de febrero a través de su cuenta de X.

En la citada red social, Miguel Uribe Londoño le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe vigilando de cerca el proceso judicial de su hijo, de modo que este no quede impune.

“Como padre de Miguel Uribe Turbay y en nombre de mi familia, solicito a la @CIDH que continúe vigilando el proceso por el asesinato de mi hijo. Miguel no fue una narrativa, ni un discurso, ni una estrategia política. Su asesinato fue un crimen de lesa humanidad, resultado de la violencia política y de la polarización extrema”, indicó.

Y concluyó en su escrito: “Es perverso engañar al país con información falsa. Insinuar su instrumentalización o convertir su muerte en una disputa política revictimiza a nuestra familia y hiere a la sociedad entera. Exigimos protección, orden y justicia para las víctimas y para Colombia”.

