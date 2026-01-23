Miguel Uribe Londoño confirma que vuelve a la arena política: esta es la carta con la que anuncia su candidatura

Este viernes 23 de enero, se conoció una carta de Miguel Uribe Londoño, en donde le revela al país una decisión que adoptó sobre su futuro político.

Además, por medio de un video que publicó, Londoño expresó los detalles de su decisión para volver a la carrera hacia la Presidencia como candidato: “Hoy, 23 de enero de 2026, he dirigido una carta a la Convención Nacional del Partido Centro Democrático con el siguiente texto. Vuelvo a la arena política. Soy Miguel Uribe Londoño, padre del mártir Miguel Uribe Turbay”.

“Hoy me dirijo a ustedes para comunicarles las circunstancias que me llevaron a tomar un nuevo camino por el lamentable abandono a mi hijo Miguel Uribe Turbay y, adicionalmente, por el maltrato que recibí del partido al expulsarme de la contienda, siendo el candidato que punteaba en las encuestas. Miguel fue asesinado en un parque de Bogotá, siendo senador del Centro Democrático, mientras defendía las ideas del partido”, manifestó.

Miguel Uribe Londoño anunció este viernes 23 de enero que será de nuevo candidato presidencial. "Vuelvo a la arena política", dijo en su pronunciamiento, en el que se refirió también a su hijo y al Centro Democrático.

Y habló del asesinato de su hijo, el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay: “Su magnicidio no tuvo trascendencia en el propio partido, pero la solidaridad de miles de personas (colombianos y de diferentes partes del mundo) que defienden sus ideas y que me han dado fuerza para continuar”.

“Le entregué al expresidente Uribe las banderas de mi hijo para que juntos honráramos su legado. Lamento no poder hacerlo en su partido. No voy a abandonar su legado. Por el contrario, voy a honrarlo con trabajo y disciplina. Por las miles de personas que veían en Miguel una esperanza de país”, dijo en el sentido comunicado que leyó.

Y en otro de los apartes de la declaración, Miguel Uribe Londoño confirmó que seguirá en la arena política de cara a consolidar una candidatura presidencial. “Este inmenso dolor me impulsa a cumplirle a mi hijo y seguiré siendo su voz y la de millones de colombianos. Juntos volveremos a encender la llama de sus ideas, acompañados de aquellas personas voluntarias que sí han llorado y lamentado su muerte. Lo hago pensando en Colombia y seguiré mi camino de unidad para que Miguel sea eterno”.

Cabe reseñar que el pasado 2 de diciembre el Centro Democrático le puso fin a la aspiración de Londoño en su precandidatura presidencial. La determinación la tomó el propio presidente Álvaro Uribe Vélez, fundador de la casa política, y aunque algunas personas cercanas a Uribe Londoño intentaron mediar buscando reversar la decisión, no lo consiguieron.