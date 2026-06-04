Vicepresidente de Moody’s pronostica lo que implicaría el triunfo, de Abelardo de la Espriella, o de Iván Cepeda

William Foster, vicepresidente senior de la firma calificadora Mood’s Ratings se refirió a las elecciones de Colombia que acaban de pasar y a lo que viene para la segunda vuelta.

La disputa será entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que, según el preámbulo del pronunciamiento del vocero de Moody´s, “ofrece visiones de política claramente distintas que determinarán si Colombia avanza hacia una amplia continuidad con la administración actual o hacia un cambio marcado de rumbo de las políticas”.

De acuerdo con lo expresado por Foster, el resultado de la elección será determinante para la evolución del perfil crediticio soberano de Colombia en el mediano plazo, según enfatizó.

De esa manera, presentó su visión del panorama: “Una victoria de Iván Cepeda implicaría una combinación de políticas más redistributivas lideradas por el Estado, que probablemente darían continuidad a las iniciativas actuales en materia de seguridad, gasto social y reformas del gobierno vigente”, manifestó el vocero de Moody’s.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Foto: SEMANA

En contraste, afirmó que el triunfo de Abelardo de la Espriella representaría “un enfoque más orientado al mercado en política económica, centrado en el crecimiento liderado por el sector privado, la consolidación fiscal mediante recortes en el gasto público, el desarrollo del sector petrolero y una postura más firme en materia de seguridad”.

Calificadora Fitch Ratings analizó el efecto en los mercados de la amplia votación de Abelardo de la Espriella: ¿qué viene para segunda vuelta?

Para el experto, independientemente de quién resulte ganador, “una mayor previsibilidad de la política y una menor confrontación con el poder legislativo, el judicial y el banco central contribuirían a fortalecer la dinámica de inversión y la estabilidad macroeconómica”, afirmó.

Además, expresó que, en la medida en la que el próximo gobierno mantenga o revierta los lineamientos actuales de política, “será determinante entre los factores clave que configurarán y sostendrán la resiliencia del perfil crediticio Baa3 de Colombia”.