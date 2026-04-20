“Deja de lloriquear”: Abelardo de la Espriella, por “condiciones” de Iván Cepeda para asistir a debates presidenciales

Abelardo de la Espriella nuevamente habló del reto que le planteó a la “extrema derecha” el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en una plaza pública.

Sin embargo, en esta ocasión hizo mención a lo que serían unas “condiciones” para que Cepeda asista a los debates.

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Por medio de sus redes sociales, el candidato a la presidencia Abelardo de la Espriella lanzó varios cuestionamientos en contra de Cepeda, calentando la arena política de cara a la primera vuelta presidencial.

“Iván Cepeda vive en una realidad paralela. Quien le propuso hace cuatro meses que diera la cara y dejara de ser cobarde para enfrentarse a mí en un debate fui yo. Que salga con papelitos, con ayuda, yo no tengo ningún problema. Lo que resulta paradójico es que ahora pida unas condiciones en las que no se puede decir la verdad sobre él y sobre el régimen que él defiende, que ha sido un completo fracaso. Y lo que pide entonces es que no se le diga nada”, expresó De la Espriella.

Y avanzó en el video: “Un tipo que durante años, a punta de mentira y difamación, ha denigrado de Álvaro Uribe Vélez, de los empresarios de Colombia, de grupos importantes de la población que le aportan a este país. Esto no es un juego de muñecas, esto no es un juego de niños, esto es política y la política es confrontacional, sobre todo cuando uno está defendiendo la libertad, la democracia y la institucionalidad”.

“Vive en una realidad paralela”: el candidato presidencial Abelardo de la Espriella volvió a referirse al reto que lanzó Iván Cepeda para realizar debates. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/v7h4OsH1md — Revista Semana (@RevistaSemana) April 20, 2026

“Cepeda, deja de lloriquear y acepta que se te digan las verdades sobre lo que tú representas, defiendes y de quién eres el heredero. Deja de estar escondiéndote, pon la cara y sal a un debate sin condiciones como corresponde en la democracia”, anotó el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.