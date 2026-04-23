Juan Daniel Oviedo vivió tenso momento: fue intimidado por extorsionista

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, denunció que Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, vivió un incómodo episodio mientras circulaba por las calles del municipio de Soledad, en Atlántico.

El hecho se conoció cuando Valencia adelantaba un acto de campaña en Barranquilla en compañía de Álvaro Uribe. Ante el público, ella entregó detalles del suceso que ha generado impresión a través de las redes sociales.

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“Me contaba Oviedo que en Soledad estaba grabando un vídeo donde denunciaba la extorsión y apareció el extorsionista a decirle que no podía grabar eso. Se sienten dueños de nuestras calles, se sienten seguros caminando por Soledad, por Barranquilla, por el Cauca, por Nariño”, manifestó la aspirante a la Casa de Nariño.

Ella anticipó que, en dado caso de ganar la elección presidencial, una de las primeras órdenes que emitirá será una acción envolvente de la Fuerza Pública para que las unidades de inteligencia logren las capturas de los extorsionistas.

Paloma Valencia, candidata presidencial Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En el discurso también mencionó que se opondrá al traslado de cabecillas de las estructuras delincuenciales del Atlántico, uno de los dolores de cabeza de los habitantes, pues el Gobierno Petro, en el marco de la paz total, ha impulsado este plan.

La extorsión en Colombia

Ese fenómeno criminal golpea a varias regiones de Colombia y los candidatos han destapado sus cartas para enfrentarlo. Por un lado, proponen la implementación de tecnología y persecución constante de las autoridades.

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Solo en 2025, según datos de la Policía, se presentaron 12.180 denuncias por extorsiones en todo el país. Pero se cree que hay un subregistro, dado que no todas las víctimas alertan sobre las situaciones.

El Gobierno Petro tiene la lupa puesta sobre las prisiones. Al parecer, allí se concentraría la mayoría de extorsiones a través de llamadas telefónicas. Para ello, se han instalado inhibidores de señales para afectar las comunicaciones.