¿Ahora la quiere? Yina Calderón sorprendió al hablar de nuevo novio de Aída V. Merlano; le envió consejo: “No lo muestre tanto”

Yina Calderón se refirió a Aída Victoria Merlano y su nueva relación

Pese a que Yina Calderón no está atravesando por el mejor momento de su vida, incluso se despidió de las redes sociales con un preocupante mensaje, sacó tiempo para referirse ante la nueva relación amorosa de Merlano y para sorpresa de muchos , en esta oportunidad, no lanzó ningún ataque, es más, se mostró desinteresada.

Luego de que en una dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor le preguntó por el nuevo amor de Aída, sorprendió con su respuesta: “Nunca pensé decir lo que voy a decir, pero a mí qué me importa. Pues, nené, que cada quien sea feliz, ¿si me entienden? O sea, yo no sé, pues, uno cambia de novio a cada ratico. Ella verá si se consigue a alguien feo, bonito, con plata, sin plata […]”, dijo la huilense.

Si bien no quiso ahondar más en el tema, Calderón mencionó que quería darle un consejo a Aída Victoria: “Lo único que yo sí le recomendaría no solo a ella, sino a todas las mujeres, es: no muestren tanto su relación, no la muestren tanto. Esas que la muestran tanto o no duran o están bien mal”.