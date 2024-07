Apareció mujer que detonó ruptura de Aida Victoria y Westcol; terminó llorando y afirmó que temía por su vida

Aida Victoria Merlano y Westcol terminaron su relación de forma oficial a través de las plataformas digitales, debido a un contenido que comenzó a rondar en estos escenarios exponiendo una supuesta infidelidad. El paisa fue señalado de traicionar a la barranquillera en una fiesta, rompiendo códigos que tenían dentro de su unión.

Pese a que el paisa negó lo que se estaba diciendo, una mujer protagonizó un video en el que relataba cómo había pasado todo, al punto de darse un beso. Aquella persona mostró chats y se comunicó con la creadora de contenido, intentando plasmar aquella situación en la que se vio involucrada semanas atrás.

A pesar de sus versiones, Aida Victoria no le creyó del todo y no validó sus declaraciones, arremetiendo contra ella a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram. La influencer se refirió a la mujer, llamada Nataly Morales, de forma despectiva, rechazando las intenciones con las que actuaba.

Aida Victoria Merlano hizo revelación tras terminar con WestCol. | Foto: Instagram @aidavictoriam

“Vean, yo aún estoy en posoperatorio, entonces es como cansoncito una pu%4 que le quiera atormentar a uno la vida. Bueno, esta no es ni pu%4, porque esta se regala, esta se entrega (...) Es bien absurdo que una persona se sienta orgullosa de un cacho que nunca fue, nunca se besaron, nunca se acostaron, pero él sí cometió el error de darle entrada”, comentó.

“¿Cómo me entero? Me llegó un TikTok de una persona que me decía que Westcol me había sido infiel (...) Se contradice en muchas cosas y por eso no le doy credibilidad a lo que ella dice”, agregó, expresando su sentir hacia aquella persona.

De igual manera, Aida Victoria no se quedó callada y fue contundente, señalando que sí terminó con Westcol, ya que su relación no podía ser más importante que el vínculo que había forjado con ella misma con el pasar del tiempo. En este punto aclaró que lo amaba mucho, pero no estaba dispuesta a aceptar ciertas cosas.

“Que quiere fama, obvio; que es una arribista interesada, obvio. Le pidió 15 millones de pesos al máganer de West para salir a decir que todo era mentira… es bruta, se puede ir a la cárcel por extorsión, pero no la conozco y no sé quién es. A él sí lo conozco y si tengo una relación con él… quien me falló fue él. Lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él, está el que siento por mí”, dijo, reflejando su molestia.

Nataly Morales publicó un video contando detalles de su encuentro con Westcol en una discoteca de Medellín. | Foto: Tomada de Instagram @nataly.moralessw y @westcol

Sin embargo, recientemente, Nataly Morales concedió una entrevista a Lo sé todo, reaccionando a los insultos de la barranquillera y defendiéndose de las afirmaciones que hay en su contra.

“No soy ninguna interesada, no busco fama porque no soy de redes. El insulto que ella me da no lo tomo como malo, lo tomo como malo. Cuando tú sabes lo que eres, realmente esto no te afecta. Cuando tú sabes lo que eres, esto no te afecta y por eso estoy acá para dar la cara. Me siento halagada por lo que Merlano pueda decir de mí, ella me puede acusar que soy prepago o dama de compañía, pero eso es falso”, comentó.

“En estos momentos estoy acá, dando luz, que no he recibido 15 millones y jamás de mis cuentas ha salido pedirles plata a ellos por desmentir algo que es verdad. Tuve una invitación de Westcol, entablamos una conversación y fueron como dos horas de conocernos...pasamos rico y sí hubo besos”, afirmó ante las cámaras.

La mujer señaló que estaba poniendo la cara y que realmente sentía temor por una venganza que estaría planeando, supuestamente, Westcol. Su negocio está cerrado por temas de seguridad y la incertidumbre la inunda al no saber qué pasará.

Al denunciar amenazas en su contra, Nataly Morales mencionó que estaba asustada por lo que pasaba con sus familiares y allegados.

“En estos momentos lo que más me da miedo es que se metan con mi familia porque son personas que no tienen que estar involucradas en esto, es gente que vive de polémica y que no sabe que con sus acciones hace daño”, concluyó.