Raúl Ocampo publicó video con su nueva pareja y dejó a la vista inesperado mensaje: “Un día encuentras a esa persona”

Las miradas de muchos usuarios se enfocaron recientemente en una publicación de Raúl Ocampo, en la que confirmó que se dio una nueva oportunidad en el amor, dos años después del fallecimiento de su anterior pareja.

Ella es Laura Dicelis, pareja sentimental de Raúl Ocampo; así dejó en evidencia su unión

Tras compartir la noticia en redes sociales, creció la curiosidad por conocer más sobre la mujer que ahora ocupa un lugar importante en su vida. Se trata de Laura Dicelis, una colombiana que ha ganado visibilidad en plataformas digitales gracias a su contenido enfocado en moda y estilo de vida, donde destaca por su estética elegante y sus constantes propuestas de outfits.

Sin embargo, recientemente, las miradas de los curiosos se posaron en un inesperado video que publicó Raúl Ocampo, presumiendo lo enamorado que estaba en la actualidad.

En TikTok, el artista subió un clip en el que se le veía con su pareja sentimental, besándose, abrazándose y sonriendo a la cámara. Al ser una de las primeras muestras de cariño en público, más de uno no evitó en reaccionar.

“POV (Point of view/punto de vista): Estás más feliz que yo con el 10 % de descuento”, escribió.

Lo sorpresivo, y que movió fibras en algunos curiosos, fue el audio con el que acompañó el post, haciendo referencia a esa persona especial que llegó a su vida para recargarlo de energía, disfrutar de muchas emociones y ser dupla para todo.

“Un día encuentras a esa persona, que solo de verla te cambia el ánimo, que te ilusiona su compañía, que abrazarla te recarga de energía... con quien te diviertes con cualquier cosa y en cualquier lugar”, se escucha.

Aunque ambos han optado por manejar su relación con bajo perfil, cabe recordar que la pareja se dejó ver durante el Festival Estéreo Picnic 2026. Ambos compartieron una fotografía en la que aparecen juntos, abrazados y luciendo atuendos en denim, con uno de los escenarios del evento como fondo, reflejando la complicidad que viven en esta nueva etapa.