Ella es Laura Dicelis, pareja sentimental de Raúl Ocampo; así dejó en evidencia su unión

La creadora de contenido despertó curiosidad con su belleza y su estilo, tras un post del actor.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

28 de febrero de 2026, 3:15 p. m.
Raúl Ocampo y Laura Dicelis
Raúl Ocampo y Laura Dicelis Foto: Instagram @ocamporao - Montaje SEMANA

Raúl Ocampo se convirtió en foco de atención en medios y redes sociales tras su reciente participación en una conversación con Juan Pablo Raba para el pódcast Los hombres sí lloran. Durante la entrevista, el actor regresó a uno de los episodios más difíciles de su historia personal: la muerte de su compañera sentimental, Alejandra Villafañe.

A lo largo del diálogo, Ocampo habló con franqueza y sensibilidad sobre ese momento, describiendo la despedida y el impacto emocional que significó acompañarla hasta el final. Su testimonio, marcado por la calma y la melancolía, buscó retratar cómo vivió ese proceso y el peso que dejó en su vida.

No obstante, sus palabras provocaron reacciones encontradas en el entorno digital. Algunos usuarios cuestionaron la forma en que narró los hechos y la exposición de aspectos privados relacionados con el fallecimiento de la actriz. La discusión se intensificó cuando Claudia Villafañe, prima de Alejandra, respondió públicamente al contenido de la entrevista a través de su cuenta de Instagram.

A pesar de que el tema quedó en el pasado y no trascendió, las miradas de los curiosos se posaron en una publicación que realizó Raúl Ocampo, donde confirmó que ya tenía una nueva pareja, tras dos años de la muerte de la actriz.

Luego de presentarla a través de un post, la curiosidad invadió a miles de personas, quienes quisieron saber más sobre la mujer que flechó el corazón del actor.

¿Quién es Laura Dicelis?

De acuerdo con lo poco se sabe, Laura Dicelis es una colombiana que ha logrado llamar la atención en redes sociales con sus contenidos de estilo de vida y moda. La mayoría de publicaciones cargan con un toque de elegancia y pasión por este mundo, mostrando constantemente sus outfits y looks.

Además de posar como modelo para algunas fotos, destaca al participar de lanzamientos y eventos de moda, donde suele lucir sus prendas y combinaciones. En varios videos se le ve construir una imagen para ciertas fechas y ocasiones, sumando casi 6.000 seguidores en Instagram.

En TikTok suele publicar videos relacionados con viajes, actividades que realiza y su conocimiento en moda, luciendo prendas y zapatos para cada escenario. A pesar de que suele compartir una especie de diario, como lo ubicó en su descripción del perfil, no entra en detalles muy personales.

@laura.dicelis

Jajaj me tocó grabarlo rapidoooo pero este outfit me encantooo🫶🏼 #outift #ootd #modacolombiana

♬ Inglés en Miami - Verso Beto - Rawayana & Manuel Turizo
@laura.dicelis

Outfit check para esta noche aaaaaa badbunny bbbyyy #badbunny #outifts #medellin

♬ sonido original - Jhey :)

Laura Dicelis hizo evidente su vínculo con Raúl Ocampo por medio de un carrete, donde subió una imagen en la que se le ve caminando de espaldas, tomada de la mano con él. En el pie de foto escribió: “Días felicessss…. Adivinen cual es mi favoritaaa <3″.

Cabe exaltar que el exparticipante de MasterChef Celebrity le dejaba reacciones y comentarios a la experta en moda en sus fotos, desatando curiosidad en algunos seguidores tiempo atrás.

Por ahora se desconocen detalles sobre la relación, dejando en el aire cómo se conocieron y cómo ha fluido su unión.

