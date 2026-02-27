Raúl Ocampo confirma su nueva relación tras casi tres años del fallecimiento de Alejandra Villafañe: ¿Quién es su nueva pareja?

El actor colombiano Raúl Ocampo, reconocido por su participación en producciones de alto impacto como Café con aroma de mujer, Ana de nadie y recientemente en el reality MasterChef Celebrity, ha compartido con sus seguidores una noticia personal significativa.

Tras enfrentar el duelo por el fallecimiento de su expareja, la también actriz Alejandra Villafañe, Ocampo confirmó públicamente que ha iniciado una nueva etapa sentimental.

El anuncio se dio a conocer a través de las redes sociales del artista, donde publicó un carrusel de fotografías que evidencian su actual vínculo afectivo. Este paso marca un hito en la vida pública del actor, quien durante los últimos años se convirtió en un referente de resiliencia y acompañamiento incondicional tras la pérdida de Villafañe en octubre de 2023.

¿Quién es Laura Celis, la pareja del actor?

Aunque el hermetismo suele rodear la vida privada de Ocampo, el intercambio de mensajes en plataformas digitales y publicaciones recientes han permitido identificar a su pareja como Laura Celis.

Celis es una chica relacionada con la moda, lo que se nota en su presencia en línea, donde tiene más de 4.000 seguidores.

La confirmación de la relación no solo se dio por fotos que compartió el actor, sino también por gestos en redes sociales. Laura Celis compartió recientemente una foto en la que sostiene la mano de Ocampo con el mensaje “Feliz cumpleaños”, lo que la gente interpretó como una confirmación de su relación. Hasta ahora, no se ha dado una fecha exacta para el comienzo del romance, pero las interacciones públicas indican una relación fuerte.

El legado de Alejandra Villafañe y el proceso de duelo

La noticia ha provocado muchas reacciones entre el público colombiano, que recuerda con cariño la relación de Raúl con Alejandra Villafañe.

Villafañe, exreina de belleza y actriz, murió después de luchar valientemente contra un cáncer agresivo, donde Ocampo estuvo a su lado.

Aunque la noticia ha sido mayormente recibida con mensajes de apoyo y buenos deseos para el actor, el proceso de “reconstrucción emocional”, como él mismo ha dicho en sus publicaciones, ha sido observado de cerca por sus seguidores. Ocampo ha dicho en varias ocasiones que su trabajo en proyectos recientes es, en parte, un homenaje a su “compañerita”, destacando que un nuevo amor no quita el respeto por el pasado.

Este nuevo capítulo en la vida de Raúl Ocampo refleja la transición natural de una figura pública que, después de compartir abiertamente su vulnerabilidad ante la pérdida, decide compartir ahora su apertura a una nueva oportunidad en el amor. El actor continúa enfocado en su carrera profesional, manteniendo un equilibrio entre el recuerdo de Villafañe y su presente con Laura Celis.