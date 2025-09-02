Preocupación en San Diego: este será el tiempo que Jason Adam estará fuera del montículo

San Diego Padres está en medio de una apretada disputa por el título de la División Oeste de la Liga Nacional, junto a Los Ángeles Dodgers. Por lo que necesitarán mostrar su mejor nivel si quieren levantar el trofeo a final de la postemporada.

Pero eso será muy difícil sin la ayuda de Jason Adam, quien salió recientemente lesionado en el encuentro entre Padres y Baltimore Orioles, en medio de uno de sus primeros lanzamientos en la parte alta de la séptima entrada.

El pitcher tuvo que ser retirado en camilla debido a que, de un momento a otro, se deslizó hacia el suelo y no pudo volver a levantarse, lo cual enmudeció a todos los asistentes del Petco Park de San Diego, California, Estados Unidos.

Después de terminado el partido, el entrenador de San Diego, Mike Shildt, afirmó que el lanzador de 34 años sufrió una rotura del tendón del cuádriceps. Una vez los preparadores físicos y médicos del equipo revisaron a Adam, le informaron de un tiempo de recuperación de 6 a 9 meses, por lo que será una baja no solo para los playoffs, sino también para los inicios de la temporada 2026.

Padres all-star reliever Jason Adam had to be carted off the field after he collapsed with an apparent left leg injury



Hope he is ok🙏 pic.twitter.com/yn4Oo2J9X5 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 2, 2025

Un hecho bastante triste teniendo en cuenta que el relevista de Padres estaba atravesando una de sus mejores temporadas, con una efectividad de 1.93 y 70 ponches en 65.1 entradas, según estadísticas de la MLB.

Respecto a la baja significativa de Adam, el entrenador expresó que: “Este muchacho, desde que llegó el año pasado, ha sido una gran parte de nuestro éxito. No solamente en el terreno, lo cual es bastante claro, incluyendo este año. El muchacho es un caballo de batalla y ha conseguido outs de gran importancia para nosotros. Pero también es un verdadero pilar de nuestro clubhouse".

En cuanto a Adam, relató el incidente como una jugada normal, hasta que simplemente sintió un “pop” y no se sintió nada bien, por lo que en ese instante supo que no habrían buenas noticias.