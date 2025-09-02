Suscribirse

Preocupación en San Diego: este será el tiempo que Jason Adam estará fuera del montículo

El pitcher de Padres sufre una grave lesión que podría dejarlo fuera por varios meses.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

3 de septiembre de 2025, 1:14 a. m.
SAN DIEGO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 01: Jason Adam #40 of the San Diego Padres grimaces in pain after huring himself on a pitch during the seventh inning of a game against the Baltimore Orioles at Petco Park on September 01, 2025 in San Diego, California. (Photo by Sean M. Haffey/Getty Images)
Jason Adam será baja por más de seis meses. | Foto: Getty Images

San Diego Padres está en medio de una apretada disputa por el título de la División Oeste de la Liga Nacional, junto a Los Ángeles Dodgers. Por lo que necesitarán mostrar su mejor nivel si quieren levantar el trofeo a final de la postemporada.

Pero eso será muy difícil sin la ayuda de Jason Adam, quien salió recientemente lesionado en el encuentro entre Padres y Baltimore Orioles, en medio de uno de sus primeros lanzamientos en la parte alta de la séptima entrada.

Contexto: Preocupación en los Dodgers: importante pitcher se une de nuevo a la lista de lesionados

El pitcher tuvo que ser retirado en camilla debido a que, de un momento a otro, se deslizó hacia el suelo y no pudo volver a levantarse, lo cual enmudeció a todos los asistentes del Petco Park de San Diego, California, Estados Unidos.

Después de terminado el partido, el entrenador de San Diego, Mike Shildt, afirmó que el lanzador de 34 años sufrió una rotura del tendón del cuádriceps. Una vez los preparadores físicos y médicos del equipo revisaron a Adam, le informaron de un tiempo de recuperación de 6 a 9 meses, por lo que será una baja no solo para los playoffs, sino también para los inicios de la temporada 2026.

Un hecho bastante triste teniendo en cuenta que el relevista de Padres estaba atravesando una de sus mejores temporadas, con una efectividad de 1.93 y 70 ponches en 65.1 entradas, según estadísticas de la MLB.

Contexto: Aaron Judge enciende el bate: un récord histórico y una deuda pendiente con el Bronx

Respecto a la baja significativa de Adam, el entrenador expresó que: “Este muchacho, desde que llegó el año pasado, ha sido una gran parte de nuestro éxito. No solamente en el terreno, lo cual es bastante claro, incluyendo este año. El muchacho es un caballo de batalla y ha conseguido outs de gran importancia para nosotros. Pero también es un verdadero pilar de nuestro clubhouse".

En cuanto a Adam, relató el incidente como una jugada normal, hasta que simplemente sintió un “pop” y no se sintió nada bien, por lo que en ese instante supo que no habrían buenas noticias.

Contexto: La respuesta a las plegarias: estas victorias acercan a los Yankees a la corona del Este

Padres está en el segundo lugar de su División, con 76 victorias y 62 derrotas, para un promedio de .551. Está apenas a 2.5 juegos de los líderes, Dodgers, quienes ostentan 78 victorias y 59 derrotas, con un promedio de .569.

Noticias relacionadas

MLBGrandes Ligas de BéisbolLas Grandes Ligas

