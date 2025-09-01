Aaron Judge enciende el bate: un récord histórico y una deuda pendiente con el Bronx

Los Yankees de Nueva York atraviesan una buena racha en la MLB, teniendo en cuenta que con su reciente victoria frente a Chicago White Sox los triunfos ascienden a 8 de manera consecutiva.

Gracias a ese mismo encuentro, Aaron Judge llegó a su jonrón número 43 en esta temporada, algo que tiene muy ilusionados a los fanáticos del Bronx, puesto que el estadounidense ya destaca como uno de los mejores en la historia de la franquicia.

Con ese cuadrangular, el Juez llegó a 358 en su carrera, un hito histórico no solo para él, puesto que con ese jonrón igualó un récord de Yankees.

Igualó a Yogi Berra en cuadrangulares, el histórico catcher llegó a los 358 cuadrangulares en 2116, mientras que a Judge le costó apenas 1120.

Career home run No. 358 for Aaron Judge, tying him with Yogi Berra for 5th-most in @Yankees history! pic.twitter.com/5y9diT5I2Z — MLB (@MLB) August 31, 2025

Aun el Juez tiene un amplio camino por recorrer, teniendo en cuenta que tiene a varias leyendas por delante de él en cuanto al título de más jonrones con los Yankees de Nueva York, como por ejemplo:

Babe Ruth con 659

Mickey Mantle 536

Lou Gehrig 493

Joe DiMaggio 361

Si el jardinero izquierdo quiere llegar hasta la altura del mítico Babe Ruth, deberá prácticamente duplicar los cuadrangulares que ha hecho en toda su carrera, algo que le demandará mucho esfuerzo, pero que teniendo en cuenta el historial del Juez, no dará por negociado.

De igual manera, Judge ya ha superado a jugadores en esta lista de la altura de:

Alex Rodríguez 351

Bernie Williams 287

Jorge Posada 275

Derek Jeter 260

Por lo que se puede asumir que la deuda del pelotero de 33 años en cuanto a jonrones está saldada, únicamente le falta darle a la fanaticada del Bronx una nueva Serie Mundial.

Puesto que, en sus más de 8 temporadas en las Grandes Ligas con los Bombarderos del Bronx, apenas ha podido disputar una final de Serie Mundial, en la cual Nueva York fue bateada por Los Ángeles Dodgers. Una edición del clásico de otoño que quedará para el recuerdo de todos los admiradores del béisbol.

Por lo que ante este difícil predicamento, el Juez respondió: “no conseguir la victoria es algo que duele”, en declaraciones recogidas por AP.