Deportes
Aaron Judge enciende el bate: un récord histórico y una deuda pendiente con el Bronx
El Juez igualó el récord de jonrones de Yogi Berra.
Los Yankees de Nueva York atraviesan una buena racha en la MLB, teniendo en cuenta que con su reciente victoria frente a Chicago White Sox los triunfos ascienden a 8 de manera consecutiva.
Gracias a ese mismo encuentro, Aaron Judge llegó a su jonrón número 43 en esta temporada, algo que tiene muy ilusionados a los fanáticos del Bronx, puesto que el estadounidense ya destaca como uno de los mejores en la historia de la franquicia.
Con ese cuadrangular, el Juez llegó a 358 en su carrera, un hito histórico no solo para él, puesto que con ese jonrón igualó un récord de Yankees.
Igualó a Yogi Berra en cuadrangulares, el histórico catcher llegó a los 358 cuadrangulares en 2116, mientras que a Judge le costó apenas 1120.
Career home run No. 358 for Aaron Judge, tying him with Yogi Berra for 5th-most in @Yankees history! pic.twitter.com/5y9diT5I2Z— MLB (@MLB) August 31, 2025
Aun el Juez tiene un amplio camino por recorrer, teniendo en cuenta que tiene a varias leyendas por delante de él en cuanto al título de más jonrones con los Yankees de Nueva York, como por ejemplo:
- Babe Ruth con 659
- Mickey Mantle 536
- Lou Gehrig 493
- Joe DiMaggio 361
Si el jardinero izquierdo quiere llegar hasta la altura del mítico Babe Ruth, deberá prácticamente duplicar los cuadrangulares que ha hecho en toda su carrera, algo que le demandará mucho esfuerzo, pero que teniendo en cuenta el historial del Juez, no dará por negociado.
De igual manera, Judge ya ha superado a jugadores en esta lista de la altura de:
- Alex Rodríguez 351
- Bernie Williams 287
- Jorge Posada 275
- Derek Jeter 260
Por lo que se puede asumir que la deuda del pelotero de 33 años en cuanto a jonrones está saldada, únicamente le falta darle a la fanaticada del Bronx una nueva Serie Mundial.
Puesto que, en sus más de 8 temporadas en las Grandes Ligas con los Bombarderos del Bronx, apenas ha podido disputar una final de Serie Mundial, en la cual Nueva York fue bateada por Los Ángeles Dodgers. Una edición del clásico de otoño que quedará para el recuerdo de todos los admiradores del béisbol.
Por lo que ante este difícil predicamento, el Juez respondió: “no conseguir la victoria es algo que duele”, en declaraciones recogidas por AP.
Finalmente agregó respecto a su nuevo hito con Yankees: “Pero, sabes, tener la oportunidad de igualar a uno de los mejores, si no el mejor, Yankee en jonrones es muy especial. La forma en que Yogi jugaba, lo que significaba para estos Yankees, sabías cuánto significaba para él ser un Yankee de Nueva York. Siento lo mismo”.