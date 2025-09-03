Remontada de locura: Astros y Yankees se enfrentaron en medio de jonrones, expulsiones y errores de pesadilla

La serie entre New York Yankees y Houston Astros es una de las más trascendentales que ofrece la temporada regular de la MLB en este momento.

El escenario es el Daikin Park de Houston, Texas, Estados Unidos, donde en el primer encuentro los visitantes lograron imponerse con una victoria. Por ello, en los dos juegos restantes los Astros estaban obligados a ganar para mantenerse en el primer lugar del Oeste de la Liga Americana.

El compromiso prometía ser cerrado, pero por algo llaman a los Yankees, los Bombarderos del Bronx. Apenas en la parte alta de la segunda entrada, Giancarlo Stanton abrió el marcador con un espectacular cuadrangular.

En la cuarta entrada, Austin Wells también se lució con un jonrón que permitió la anotación de Ben Rice, ampliando la ventaja a 3 a 0 para los Yankees.

Austin Wells goes the other way for home run No. 20 and a 3-0 LEAD! pic.twitter.com/vjj57fkPtx — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 4, 2025

La reacción de los Astros llegó hasta la quinta entrada, cuando un elevado de sacrificio de Ramón Urías permitió que Yainer Díaz anotara y acercara el marcador 3 a 1.

Sin embargo, la respuesta de los neoyorquinos fue inmediata, Ryan McMahon conectó un elevado de sacrificio con el que Rice volvió a cruzar el plato, dejando las cifras 4 a 1.

En la baja de la sexta entrada, Jeremy Peña devolvió la esperanza a Houston con un cuadrangular que recortó la distancia a dos carreras. Con esa jugada se despidió el abridor de Yankees, Will Warren, quien no tuvo su mejor noche.

Debido a que cerró con un porcentaje de carreras limpias de 4.28, permitió un cuadrangular, cinco hits y ponchó a cuatro bateadores, antes de ser reemplazado por Fernando Cruz.

Con Cruz en la lomita, Yordan Álvarez aprovechó para acercar a los Astros tras un rodado de out que le permitió anotar desde tercer a Jacob Melton para poner el 4 a 4.

La octava entrada fue determinante. El cerrador de los Yankees, Devin Williams, colapsó bajo presión al permitir un doble y tres bases por bolas, lo que derivó en la carrera de la remontada anotada por Carlos Correa. La situación se volvió aun más caótica cuando Williams fue expulsado por el árbitro Brian Walsh, quien también expulsó al entrenador Aaron Boone.

Ante el descontrol, Camilo Doval entró al relevo, pero tampoco logró contener a los Astros. Peña conectó un sencillo con el que Sánchez aumentó la ventaja a 6 a 4.

Poco después, un balk de Doval mientras Álvarez bateaba permitió que Christian Walker ampliara la diferencia a tres carreras. Como si fuera poco, un lanzamiento desviado del mismo pitcher permitió a Taylor Trammell anotar la octava, dejando el marcador final 8 por 4 a favor de los Astros.

El estadio de Houston estalló con la remontada, en un partido que pasó de ser controlado por los Yankees a convertirse en una pesadilla.

Cody Bellinger makes it a one-run game in the 9th 👀 pic.twitter.com/ifik3Wrx4p — MLB (@MLB) September 4, 2025

Pero Yankees no estaba dispuesto a perder y con un jonrón de Cody Bellinger, McMahon y Aaron Judge anotaron y pusieron la diferencia a solo una carrera, mientras que Astros estaban a un out de la victoria.