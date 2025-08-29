Deportes
Duelo de gigantes: Cerveceros y Azulejos encendieron la noche en la MLB con un resultado que sorprendió a todos
Ambos equipos tiene los mejores promedios de las Grandes Ligas.
Este fin de semana de MLB arrancaba con una de las mejores series que tiene para ofrecer las Grandes Ligas en la actualidad, Milwaukee Brewers frente a Toronto Blue Jays.
El líder de la División Este de la Liga Americana frente al primero de la División Central de la Liga Nacional. El equipo con el mejor promedio de toda la liga se medía contra la franquicia con el segundo mejor promedio, por lo que se preveía un duelo de alto nivel.
PITCHER OF THE MONTH 🫵@FreddyPeraltaRD pic.twitter.com/OwLYx3p6hD— Milwaukee Brewers (@Brewers) August 30, 2025
El enfrentamiento inició con una acostumbrada disputa entre pitchers que no permitió anotaciones dentro de las primeras cinco entradas. Hasta ese momento, el trabajo de los abridores Freddy Peralta de Cerveceros y Shane Bieber de los Azulejos era lo más destacado.
El primero en salir fue Bieber, quien en la parte alta de la sexta entrada se enfrentó a Andruw Monasterio. En uno de los primeros lanzamientos, el estadounidense respondió con un jonrón para el marcador.
Stepping up in a major way@ajmonasterio16 https://t.co/d65AfraSJz pic.twitter.com/aZm4nOFDIM— Milwaukee Brewers (@Brewers) August 30, 2025
Después de permitir un sencillo a Brice Turang y un out a William Contreras, fue reemplazado por Brendon Little. Este concedió la base por bolas Christian Yelich, con el cual Turang llegó a segunda y posteriormente anotó gracias a un sencillo de Andrew Vaughn.
Con dos outs encima, entró a la caja de bateo Caleb Durbin para enfrentar al pitcher recién ingresado, Louis Varland y conectar un sencillo con el que Yelich consiguió el 3 a 0 parcial. Esa ventaja se convertiría en cinco gracias a un doble de Isaac Collins, que dio tiempo para que Vaughn y Durbin cruzaran el plato.
Pero Cerveceros no se detuvo ahí, porque en la parte alta de la séptima entrada Yelich realizó un batazo rodado de out con el que Turang aumentó el marcador. Seguidamente, Vaughn, con un sencillo, permitió que Contreras cruzara el plato para poner el marcador parcial 7 a 0.
Las personas en el Rogers Centre de Toronto, Canadá, parecían tristes ante la paliza que estaba sufriendo su equipo. Sin embargo, las anotaciones sorpresivas gracias a un sencillo de Davis Schneider, que permitió que Bo Bichette y Myles Straw cruzaran el plato y reavivaron los ánimos de los fanáticos con un 7 a 2 en el marcador.
Dominated Round 1 of this heavyweight fight#ThisIsMyCrew x @UWCreditUnion https://t.co/zdLcnOxCfv pic.twitter.com/1BUNKnOYZZ— Milwaukee Brewers (@Brewers) August 30, 2025
Pero pese a la reacción repentina el marcador no se movió, Cerveceros se quedó con el triunfo y sigue ostentando el mejor promedio de todas las Grandes Ligas. Ahora suma 88 victorias y 52 derrotas, para un promedio de .618.
Por su parte, los Azulejos se mantienen en .578, debido a sus 78 triunfos y 57 encuentros perdidos. El segundo juego de la serie será clave para que los de Canadá no solo no defrauden nuevamente a su público, sino que puedan seguir aspirando a terminar con uno de los mejores promedios de la MLB.