Duelo de gigantes: Cerveceros y Azulejos encendieron la noche en la MLB con un resultado que sorprendió a todos

Ambos equipos tiene los mejores promedios de las Grandes Ligas.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

30 de agosto de 2025, 3:15 a. m.
TORONTO, ON - AUGUST 29: Andrés Giménez #0 of the Toronto Blue Jays laughs with Isaac Collins #6 of the Milwaukee Brewers after Collins steals second base in the eighth inning during a game at Rogers Centre on August 29, 2025 in Toronto, Ontario, Canada. (Photo by Vaughn Ridley/Getty Images)
Toronto Blue Jays junto a Milwaukee Brewers son los mejores equipos de lo que va de la temporada en las Grandes Ligas. | Foto: Getty Images

Este fin de semana de MLB arrancaba con una de las mejores series que tiene para ofrecer las Grandes Ligas en la actualidad, Milwaukee Brewers frente a Toronto Blue Jays.

El líder de la División Este de la Liga Americana frente al primero de la División Central de la Liga Nacional. El equipo con el mejor promedio de toda la liga se medía contra la franquicia con el segundo mejor promedio, por lo que se preveía un duelo de alto nivel.

El enfrentamiento inició con una acostumbrada disputa entre pitchers que no permitió anotaciones dentro de las primeras cinco entradas. Hasta ese momento, el trabajo de los abridores Freddy Peralta de Cerveceros y Shane Bieber de los Azulejos era lo más destacado.

El primero en salir fue Bieber, quien en la parte alta de la sexta entrada se enfrentó a Andruw Monasterio. En uno de los primeros lanzamientos, el estadounidense respondió con un jonrón para mlbmlbel marcador.

Después de permitir un sencillo a Brice Turang y un out a William Contreras, fue reemplazado por Brendon Little. Este concedió la base por bolas Christian Yelich, con el cual Turang llegó a segunda y posteriormente anotó gracias a un sencillo de Andrew Vaughn.

Con dos outs encima, entró a la caja de bateo Caleb Durbin para enfrentar al pitcher recién ingresado, Louis Varland y conectar un sencillo con el que Yelich consiguió el 3 a 0 parcial. Esa ventaja se convertiría en cinco gracias a un doble de Isaac Collins, que dio tiempo para que Vaughn y Durbin cruzaran el plato.

Pero Cerveceros no se detuvo ahí, porque en la parte alta de la séptima entrada Yelich realizó un batazo rodado de out con el que Turang aumentó el marcador. Seguidamente, Vaughn, con un sencillo, permitió que Contreras cruzara el plato para poner el marcador parcial 7 a 0.

Las personas en el Rogers Centre de Toronto, Canadá, parecían tristes ante la paliza que estaba sufriendo su equipo. Sin embargo, las anotaciones sorpresivas gracias a un sencillo de Davis Schneider, que permitió que Bo Bichette y Myles Straw cruzaran el plato y reavivaron los ánimos de los fanáticos con un 7 a 2 en el marcador.

Pero pese a la reacción repentina el marcador no se movió, Cerveceros se quedó con el triunfo y sigue ostentando el mejor promedio de todas las Grandes Ligas. Ahora suma 88 victorias y 52 derrotas, para un promedio de .618.

Por su parte, los Azulejos se mantienen en .578, debido a sus 78 triunfos y 57 encuentros perdidos. El segundo juego de la serie será clave para que los de Canadá no solo no defrauden nuevamente a su público, sino que puedan seguir aspirando a terminar con uno de los mejores promedios de la MLB.

