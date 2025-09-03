El pasado martes 2 de septiembre, New York Yankees dio el primer paso en una seguidilla de partidos que definirán su clasificación a los playoffs de la MLB, por lo que la expectativa en la Gran Manzana crece cada vez más.

Con el reciente triunfo de Yankees sobre Houston Astros, los de Nueva York ganaron el primer duelo de una serie de 10, donde no solo enfrentarán a rivales de primer nivel, sino que prácticamente se jugarán el título de la División Este y la clasificación a la postemporada vía comodín.

Actualmente, los bombarderos del Bronx ocupan la segunda casilla de su zona, con un récord de 77 victorias y 61 derrotas, para un promedio de .558. Muy cerca del primer lugar está Toronto Blue Jays con un promedio de .576, gracias a 80 victorias y 59 derrotas.

A la serie entre Yankees y Astros le restan dos partidos que se disputarán el 3 y 4 de septiembre en el Daikin Park de Houston, Texas, Estados Unidos. Si los visitantes logran dos victorias más y Toronto no gana ninguno de sus encuentros frente a Cincinnati Reds, el sueño del título divisional estaría más cerca que nunca.

Aaron Judge es uno de los jugadores más importantes para Yankees. | Foto: AP

El siguiente paso será decisivo, puesto que del viernes 5 al domingo 7 de septiembre, Yankees y Blue Jays se enfrentarán en el Yankee Stadium de Nueva York. Otra posibilidad para que los neoyorquinos arrebaten la cima a los canadienses sería ganando esta serie de tres juegos en casa.

Sin embargo, los dirigidos por Aaron Boone ya estuvieron en una situación similar frente a Boston Red Sox y no pudieron aprovecharla, por lo que ahora no pueden permitirse dejar escapar ninguna oportunidad.

Pero incluso si logran imponerse a los azulejos, el calendario no se detiene. Yankees deberán enfrentar después a dos rivales de gran nivel que podrían complicar sus aspiraciones.

Primero recibirán en el Bronx a Detroit Tigers, un equipo sólido que lidera su división con una ventaja de 9.5 juegos sobre Kansas City Royals. Esta serie podría ser la definitiva para los visitantes de cara a proclamarse campeones de la División Central de la Liga Americana. Será una serie donde los neoyorquinos deberán mostrar su mejor versión para conservar el liderato.

El cierre no será menos exigente. Entre el viernes 12 y el domingo 14 de septiembre, los Yankees visitarán a Boston Red Sox en el mítico Fenway Park de Massachusetts. Ambos equipos llegan con muy buenos promedios, pero esta serie puede resultar de vital importancia, pues el que salga ganador podría asegurar una ventaja de cara a la clasificación a la postemporada.