Este es el camino que deben seguir los Yankees para ser campeones de División: ¿les alcanzará?

Los de Nueva York deberán superar a rivales directos para soñar con la cima divisional.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

3 de septiembre de 2025, 11:44 p. m.
CHICAGO, ILLINOIS - AUGUST 30: Aaron Judge #99 of the New York Yankees celebrates after the game against the Chicago White Sox at Rate Field on August 30, 2025 in Chicago, Illinois. (Photo by Daniel Bartel/Getty Images)
New York Yankees enfrenta un calendario muy complicado. | Foto: Getty Images

El pasado martes 2 de septiembre, New York Yankees dio el primer paso en una seguidilla de partidos que definirán su clasificación a los playoffs de la MLB, por lo que la expectativa en la Gran Manzana crece cada vez más.

Con el reciente triunfo de Yankees sobre Houston Astros, los de Nueva York ganaron el primer duelo de una serie de 10, donde no solo enfrentarán a rivales de primer nivel, sino que prácticamente se jugarán el título de la División Este y la clasificación a la postemporada vía comodín.

Contexto: Aaron Judge enciende el bate: un récord histórico y una deuda pendiente con el Bronx

Actualmente, los bombarderos del Bronx ocupan la segunda casilla de su zona, con un récord de 77 victorias y 61 derrotas, para un promedio de .558. Muy cerca del primer lugar está Toronto Blue Jays con un promedio de .576, gracias a 80 victorias y 59 derrotas.

A la serie entre Yankees y Astros le restan dos partidos que se disputarán el 3 y 4 de septiembre en el Daikin Park de Houston, Texas, Estados Unidos. Si los visitantes logran dos victorias más y Toronto no gana ninguno de sus encuentros frente a Cincinnati Reds, el sueño del título divisional estaría más cerca que nunca.

New York Yankees' Aaron Judge runs the bases after hitting a two-run home against the Cleveland Guardians during the eighth inning in Game 3 of the baseball AL Championship Series Thursday, Oct. 17, 2024, in Cleveland.(AP Photo/Jeff Roberson)
Aaron Judge es uno de los jugadores más importantes para Yankees. | Foto: AP

El siguiente paso será decisivo, puesto que del viernes 5 al domingo 7 de septiembre, Yankees y Blue Jays se enfrentarán en el Yankee Stadium de Nueva York. Otra posibilidad para que los neoyorquinos arrebaten la cima a los canadienses sería ganando esta serie de tres juegos en casa.

Sin embargo, los dirigidos por Aaron Boone ya estuvieron en una situación similar frente a Boston Red Sox y no pudieron aprovecharla, por lo que ahora no pueden permitirse dejar escapar ninguna oportunidad.

Pero incluso si logran imponerse a los azulejos, el calendario no se detiene. Yankees deberán enfrentar después a dos rivales de gran nivel que podrían complicar sus aspiraciones.

Contexto: Paliza en Michigan: Mets y Tigres en una noche de jonrones, con un cierre de infarto en la MLB

Primero recibirán en el Bronx a Detroit Tigers, un equipo sólido que lidera su división con una ventaja de 9.5 juegos sobre Kansas City Royals. Esta serie podría ser la definitiva para los visitantes de cara a proclamarse campeones de la División Central de la Liga Americana. Será una serie donde los neoyorquinos deberán mostrar su mejor versión para conservar el liderato.

El cierre no será menos exigente. Entre el viernes 12 y el domingo 14 de septiembre, los Yankees visitarán a Boston Red Sox en el mítico Fenway Park de Massachusetts. Ambos equipos llegan con muy buenos promedios, pero esta serie puede resultar de vital importancia, pues el que salga ganador podría asegurar una ventaja de cara a la clasificación a la postemporada.

Contexto: Duelo de gigantes: Cerveceros y Azulejos encendieron la noche en la MLB con un resultado que sorprendió a todos

Se avecinan semanas clave en las Grandes Ligas, apenas resta un mes de temporada regular y algunos partidos que definirán el camino a la Serie Mundial. Los Yankees deberán aprovechar al máximo cada tropiezo de sus rivales para volver a lo más alto del béisbol.

Yankees de Nueva York, MLB, Grandes Ligas de Béisbol

