Estos son los equipos con calendarios más accesibles y más complejos de la MLB

Cada vez septiembre avanza más rápido, dejando a muchos equipos atrás en la carrera por clasificar a los playoffs, mientras que otros sobreviven a duras penas y deberán enfrentar a rivales del más alto calibre para demostrar que son dignos de llegar a las finales.

Por otro lado, algunas franquicias tendrán que medirse con equipos que ya no se juegan nada, lo que podría facilitar su clasificación.

En este contexto, y según el índice de dificultad de calendario de Tankathon, CBS Sports publicó cuáles son los equipos con el calendario más complicado o más accesible en este cierre de temporada.

Los más fáciles:

San Diego Padres:

Actualmente, el equipo de California es segundo en el Oeste de la Liga Nacional, detrás de Los Ángeles Dodgers. Pese a enfrentar en las siguientes series a Milwaukee Brewers y Arizona Diamondbacks, el hecho de tener que medirse con los dos peores equipos de la temporada, Colorado Rockies y Chicago White Sox, alivia mucho las cosas de cara al título de la zona. Además, contará con la ventaja de disputar la mayoría de estos encuentros en el Petco Park.

Seattle Mariners:

Ocupando también la segunda casilla, pero en el Oeste de la Liga Americana, están dos juegos abajo de Houston Astros. Pese a que aún hay una serie pendiente en la que cualquiera de los dos equipos podría tomar una ventaja irremontable, el hecho de que los Marineros enfrenten a Saint Louis Cardinals, Los Ángeles Angels y Kansas City Royals les da una clara ventaja sobre el equipo de Texas.

New York Yankees:

Tras una seguidilla de partidos en los que tuvieron que enfrentarse a equipos del más alto nivel, después del próximo domingo 14 de septiembre solo les restarán las series frente a Detroit Tigers, Chicago White Sox y Baltimore Orioles.

Por lo tanto, si logran salir bien librados de la serie actual frente a Tigres y de la que se avecina ante Boston Red Sox, los Bombarderos del Bronx podrían incluso aspirar al título.

Los más complejos:

Saint Louis Cardinals:

Deberán medirse a rivales muy complejos como Brewers, Cincinnati Reds, San Francisco Giants y Chicago Cubs. Su promedio actual ya está bastante lejos de otorgarles un cupo, incluso como comodín, por lo que será muy difícil ver a este equipo en la postemporada.

Los Dodgers de Los Ángeles enfrentan un difícil situación. | Foto: AP

Los Ángeles Dodgers:

El actual campeón de la Serie Mundial atraviesa momentos complicados. Con la serie frente a Gigantes a la vuelta de la esquina y una ventaja de apenas dos juegos sobre su máximo perseguidor, Padres.

Además, tienen en el calendario los últimos seis juegos fuera de casa enfrentando a D-backs y Marineros. El título del Oeste de la Liga Nacional podría estar mucho más abierto de lo que muchos creen.

San Francisco Giants:

Deberán enfrentarse a los líderes de su división, Dodgers, en siete juegos que probablemente definirán tanto el título como la clasificación a un comodín en las finales.