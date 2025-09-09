Tigers y Yankees protagonizan paliza en las Grandes Ligas: este fue el vencedor

Después de un día de descanso, New York Yankees debía iniciar su respectiva serie frente a uno de los mejores equipos de las Grandes Ligas, Detroit Tigers.

El equipo venía de ganar su serie frente a Toronto Blue Jays, pero la diferencia aún era de dos juegos respecto al líder del Este de la Liga Americana.

Por lo que los Bombarderos del Bronx debían mostrar su mejor nivel para continuar con aspiraciones de levantar el título de la zona. Por su parte, Tigers tenía una ostentosa ventaja de 8.5 juegos, por lo que era cómodamente el líder de la Central de la Liga Americana.

Yankees tenía la ventaja de afrontar el partido en su estadio, pero la tranquilidad con la que Detroit podía encarar el juego podría ser suficiente para llevarse la victoria.

A Historic Judgian Blast 🫡



Aaron Judge is now 5th on the all-time homer leaders list in franchise history 🤝 pic.twitter.com/tZZ7CKKC27 — New York Yankees (@Yankees) September 9, 2025

Los locales sabían lo que se jugaban y, por eso, rápidamente Aaron Judge, en la primera entrada, convirtió un cuadrangular para poner al Bronx al frente del marcador. Con este jonrón, el Juez llegó a 359 y se instauró como el quinto jugador con más anotaciones de este tipo en la historia de los Yankees, superando los 358 del mítico Yogi Berra.

De ahí en adelante, los pitchers estaban mostrando un gran nivel, hasta que en la parte baja de la cuarta entrada Casey Mize realizó un lanzamiento con el que Cody Bellinger conectó el segundo jonrón de la noche y puso las cosas 2 a 0 para los locales.

Pero Tigres no fue al Yankee Stadium a ser un espectador y, del bate de Parker Meadows, quien también conectó un jonrón, empató el juego gracias a que Spencer Torkelson había recibido base por bolas.

Parker Meadows ties things up for the @Tigers 🫡 pic.twitter.com/J7Jw0CyY9S — MLB (@MLB) September 10, 2025

Finalmente, se firmó la remontada en la parte alta de la séptima entrada, gracias a un sencillo con la casa llena de Parker Meadows con el que Riley Greene cruzó el plato. Momentos después, Dillon Dingler recibió base por bolas y Torkelson puso el 4 a 2 parcial en el marcador a favor de Tigers.

Con cero outs y la casa llena, entró Mark Leiter Jr. a reemplazar a Fernando Cruz en el montículo, pero no fue la mejor decisión. Permitió un sencillo de Trey Sweeney con el que Wenceel Pérez anotó.

Luego golpeó con un lanzamiento a Colt Keith, lo que permitió que Meadows cruzara el plato. El siguiente en batear fue Gleyber Torres, a quien le concedió la base por bolas, y Dingler puso otra carrera más en el marcador. El lanzador empeoró su noche cuando realizó un lanzamiento desviado con el que Trey Sweeney anotó, sellando una debacle para Yankees.

Tigers llegó al doble dígito con un triple de Kerry Carpenter, con el que Keith y Torres convirtieron. Con ocho carreras abajo, entró Tim Hill en lugar de Leiter Jr. Hill logró el primer out, pero luego concedió la base por bolas a Torkelson, posteriormente Wenceel Pérez bateó un out forzado con el que Carpenter cruzó el plato e instauró el 11 a 2 parcial.

Finalmente, Dingler volvió a la caja de bateo y, en esta ocasión, el pitcher de Yankees logró imponerse, terminando así la fatídica séptima entrada.

Tigres no se conformó y fue por más, en la parte alta de la octava, con un sencillo de Riley Greene, Andy Ibáñez aumentó la diferencia a 10 carreras.

El marcador dictaba un aplastante 12 a 2 en la parte baja de la novena entrada. En ese momento, los Bombarderos del Bronx debían demostrar de qué estaban hechos, pues cada derrota en este tramo del campeonato es crucial. La remontada se quedó en un sueño, puesto que el cerrador Chris Paddack hizo un cierre perfecto y Tigers se quedó con la victoria.

Parece que Aaron Boone deberá escoger mejor a sus relevistas, pues lo sucedido en la séptima entrada no es digno de un equipo de la MLB.