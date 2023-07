“Estoy dando mi 100% para volver”: Giovanny Urshela habla de su lesión en SEMANA, ¿qué tan grave es?

SEMANA. ¿Cómo va la lesión?

Giovanny Urshela. Poco a poco mejorando. Dentro de todo es un proceso lento y me siento bien dentro de todo. He sentido mucho apoyo desde que me lesioné. Los colombianos sobretodo. Estoy dando mi 100 % para volver.

SEMANA. ¿Qué fue lo que pasó y qué tan preocupante es?

G. U. Fue una jugada en el juego contra Texas. El pie se me atrancó u poco y la cadera se me empujó hacia arriba y tuve una fractura en la pelvis. No fue tan grave como se esperaba y no hubo necesidad de cirugía. Eso me ahorró tiempo de recuperación. No es tan grave la verdad, es cuestión de que se recupere el hueso.

SEMANA. ¿Cómo fueron esos momentos de incertidumbre por la posible operación?

G. U. Difíciles porque aunque no hubo cirugía, el proceso de recuperación es de uno o dos meses más. Depende de como me vaya sintiendo. No sé si pueda volver este año, puede que sí. Es un 50 y 50. Es mejor recuperarse al 100 y dar lo mejor de mí.

SEMANA. ¿En qué consiste la recuperación teniendo en cuenta que no necesita operación?

G. U. Son seis semanas en muletas, no le puedo poner mucho peso a la pierna porque hay que esperar que el hueso se vaya recuperando. Luego otras seis de rehabilitación, ejercicio, fortalecimiento y luego empezar con el deporte como tal.

SEMANA. ¿Esta es la lesión más grave de su carrera?

G. U. Yo pienso que sí. He tenido tres operaciones, pero esta es la más difícil porque es la primera vez que se me rompe algún hueso de mi cuerpo y siempre es duro asumirlo.

Giovanny Urshela y una lesión que le impedirá terminar la temporada - Foto: REUTERS

SEMANA. Los médicos muchas veces dicen que el mejor doctor es el deportista, ¿usted ve muy lejana esa posibilidad de volver este año?

G. U. Me siento muy bien, pienso que puedo volver. Los tres primeros días fueron muy duros, era demasiado el dolor, no podía ni dormir. Pero como me he sentido, estas últimas semanas se recupera en poco tiempo.

SEMANA. ¿Qué análisis y balance hace de su temporada hasta hoy después del cambio de equipo?

G. U. Súper bien. Estamos jugando bien, estamos en la pelea para entrar a la post temporada. Se armó desde que se acabó la temporada pasada, aquí los jugadores hacen excelente trabajo. No entrar desde hace tantos años a la post temporada hizo que el gerente lograra un buen trabajo, agregando buenas piezas al equipo.

SEMANA. ¿Ese proyecto de lograr la post temporada después de tanto, fue lo que lo sedujo?

G. U.. Sí, claro. La post temporada es donde todos quieren llegar. Lo veo bastante animada y responden.

SEMANA. ¿Cómo le ha ido con Shohei Ohtani que ha sido la sensación?

G. U. Súper bien, nos llevamos súper porque lo conocí desde los campos de entrenamiento. Siempre está uno como dice, ‘mamando gallo’, riéndose, hablando poco de español, inglés. Contento de compartir con una de las grandes estrellas.

SEMANA. ¿Qué es lo mejor de Ohtani como compañero?

G. U. Es increíble lo que él hace, es algo que uno no ve todos los años. Es súper emocionante.

SEMANA. ¿Cuál fue la verdadera razón del cambio de equipo?, ¿su salida de los New York Yankees?

G. U. Este juego es un negocio. Hoy estás aquí y mañana cambias. Disfruté al máximo mis tres años, los fanáticos y la ciudad. Mucha gente me escribió cuando me fui. Fueron cosas que no controlé.

SEMANA. Qué le dice a las personas que consideran que pasar de los Yankees a los Angeles es un retroceso.

G. U. Están equivocados. Es el mismo béisbol, la misma liga. Solo cambia el uniforme y hay que tener la misma posibilidad. Vamos a pelear todas nuestras posibilidades en play off.

Urshela, nacido en Cartagena, estaba haciendo la pretemporada con los Yankees en Tampa, Florida - Foto: AP

SEMANA. ¿La presión es menor, ahora o mayor por el objetivo de la postemporada con los Angeles Angels de la MLB?

G. U. La presión se la pone uno mismo. Trato de estar tranquilo, eso es lo que dice mucho cuando se va a los Yankees. No puedes dejar que allá te consuma la presión.

SEMANA. ¿Qué tal el cambio de ciudad, los aficionados, la parte familiar?

G. U. Acá en Los Ángeles es diferente por el horario, viajes más lejos. La familia aguanta más distancia. Estoy contento en mi papel de papá, de las cosas positivas de la lesión es pasar más tiempo con mi familia. Recuperarme y estar con mi esposa y mis hijos. Los aficionados me sorprenden. Muchos asiáticos por Ohtani y más que este año vamos muy bien.

SEMANA. ¿Cuál es la imagen de los colombianos actualmente en las grandes ligas?

G. U. Bien, hace ya varios años nos preguntan si en mi país se juega Béisbol y no solo fútbol. Nos respetan, todo ha cambiado mucho y hace parte del proceso.

SEMANA. ¿Cómo analiza el apoyo de su deporte en Colombia, el proceso desde las canteras?

G. U. Un poco triste, el apoyo es muy poco en el país. No nos han tratado como el beisbol se lo merece. Muchas selecciones no viajan por los recursos. Yo pasé por ese proceso antes de llegar al profesionalismo y eso desanima. Hay muchos entrenadores para ese semillero del país en este deporte.

SEMANA. ¿Qué le diría a la dirigencia colombiana para que apoyen más el béisbol?

G. U. No soy solo yo un representante, somos muchos y hay más generaciones. de verdad que ese apoyo debe ser incondicional. Casi todos venimos de bajos recursos y con pocas facilidades para obtener nuestras herramientas. Se necesitan más academias, el apoyo debe ser más fuerte.