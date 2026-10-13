Puntos de concentración y horarios de las manifestaciones del 14 de octubre en Bogotá convocadas por la oposición

Bogotá se prepara para una nueva jornada de manifestaciones convocadas para este miércoles, 14 de octubre, por diferentes sectores de la oposición. Al respecto, se revelaron los sectores, vías y puntos de la ciudad que se verán afectados en la movilidad.

¿TransMilenio se verá afectado por las marchas del 14 de octubre? Alcaldía aclara qué pasará

La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó que todas las marchas convocadas en la ciudad se concentrarán en el Parque Nacional y transitarán por vías de las localidades de Santa Fe, La Candelaria y al sur de la ciudad, en la localidad de Usme.

Se prevé que las marchas transiten sobre:

La carrera Séptima

Carrera Décima

Calle 26

Aunque no se han especificado los corredores en donde se afectaría la movilidad de los capitalinos, se espera que las concentraciones se tomen la localidad de Santa Fe y Usme.

Jornadas de movilizaciones en el pasado han afectado la movilidad de Bogotanos. Foto: Composición SEMANA | Fotos: CAMILO EDUARDO VELÁSQUEZ - SEMANA

Esta jornada fue convocada por la oposición y cuenta con el apoyo de asociaciones educadoras como la ADE y Fecode. Por su parte, el expresidente Gustavo Petro prometió su participación en las marchas que calculan afectaciones viales para la ciudadanía.

“Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad”, dijo Petro, en un mensaje donde pidió que la marcha sea multitudinaria.

¿Cuáles serán los puntos y horarios de inicio de las manifestaciones de este miércoles en Bogotá?

Exactamente, son cuatro las movilizaciones que, hasta el momento, se han confirmado y, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, se concentrarán en los siguientes puntos, con los siguientes horarios:

Marcha: ¡El Magisterio Distrital para y se moviliza!

Hora de inicio: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Punto de encuentro: Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26. Localidad de Santa Fe.

Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26. Localidad de Santa Fe. Punto de desplazamiento: Plaza de Bolívar, en la carrera séptima con calle 11. Localidad de La Candelaria.

Plaza de Bolívar, en la carrera séptima con calle 11. Localidad de La Candelaria. Convoca: Asociación Distrital de Educadores (ADE).

El pedido desde Bogotá para recuperar las vías tras los bloqueos de las manifestaciones por Palestina

Jornada de movilización preparatoria del paro contra el Gobierno

Hora: 9:30 a. m.

9:30 a. m. Punto de encuentro: Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26. Localidad de Santa Fe.

Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 26. Localidad de Santa Fe. Punto de desplazamiento: Plaza de Bolívar, en la carrera séptima con calle 11. Localidad de La Candelaria.

Plaza de Bolívar, en la carrera séptima con calle 11. Localidad de La Candelaria. ⁠Convocan: CUT, CTC, CGT, CDP, FECODE, Pacto Histórico y Alianza por la Vida.

Marcha: Movilización en defensa de nuestros derechos

Hora: Por confirmar.

Por confirmar. Punto de encuentro: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la calle 28 con carrera Quinta B, localidad de Santa Fe.

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la calle 28 con carrera Quinta B, localidad de Santa Fe. Convoca: Sector universitario.

Marcha: Usme se moviliza

Hora y punto de encuentro: Por confirmar.

Por confirmar. Lugar: Localidad de Usme.

Por su parte, el Gobierno nacional confirmó que, para este día, entrará en vigencia el decreto que regula la protesta en Colombia.