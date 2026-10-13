“Se me complicó”: el drama de salud de Mary Méndez que la llevará al quirófano y la decisión sobre su futuro en La Red

La presentadora colombiana Mary Méndez, una de las figuras más reconocidas del programa de entretenimiento La Red de Caracol Televisión, dio a conocer públicamente que deberá someterse a un procedimiento quirúrgico.

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La decisión médica responde a la evolución desfavorable de un golpe sufrido en la zona de la cadera mientras realizaba actividad física en su bicicleta, descartando así cualquier motivo de carácter estético o cosmético.

Durante una de las recientes emisiones del formato, la comunicadora explicó ante las cámaras que lo que en principio consideró un percance menor derivó en un trauma localizado que requirió valoración especializada.

Según relató la propia presentadora, la molestia no cedió con el paso de los días, motivo por el cual acudió a un centro médico donde le diagnosticaron una acumulación sanguínea en una zona ósea específica.

“Resulta que a raíz de eso tengo un hematoma. Es una vaina que se me complicó. En realidad, yo pensé que era cualquier bobada y al día de hoy ya está complicadito”, afirmó Méndez durante la transmisión en vivo, precisando que el hallazgo se ubica en el área del trocánter mayor, prominencia situada en el fémur.

Es importante decir que un hematoma se origina por la acumulación de sangre fuera de los vasos sanguíneos tras un traumatismo o golpe.

El equipo médico a cargo del caso indicó a la presentadora la suspensión total de su rutina de entrenamiento físico durante un periodo inicial de dos semanas.

Esta medida supone un ajuste importante en la vida cotidiana de Méndez, quien es conocida en redes sociales y plataformas digitales por promover hábitos saludables y rutinas de ejercicio de alta intensidad.

Asimismo, la conductora señaló que deberá adaptar su vestuario en el set de grabación, incluyendo el uso de calzado plano, como tenis, para mitigar el impacto sobre la zona afectada y facilitar su movilidad durante el proceso de recuperación postoperatorio.

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Ante la inquietud de la audiencia sobre una eventual ausencia en las pantallas, Méndez fue enfática en aclarar que no solicitará incapacidad laboral prolongada que la aleje de su labor periodística:

“Incapacitada no voy a quedar. Es decir, acá me van a tener, no se preocupen”, puntualizó la comunicadora, confirmando que mantendrá sus compromisos al aire mientras cumple con las indicaciones de descanso físico.

Por el momento, la comunicadora no ha especificado la fecha exacta en la que se llevará a cabo la intervención quirúrgica ni la duración total de la fase de rehabilitación.