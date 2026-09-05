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Fray Ricardo Torres asume la dirección del Sena tras críticas de la oposición

Como el petrismo le cayó al religioso por su cercanía con la Iglesia católica, él les salió al paso y creó un acróstico con la palabra Dios.

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Redacción Confidenciales
5 de septiembre de 2026 a las 1:28 a. m.
Ricardo Torres estará al frente del Sena durante el gobierno de Abelardo De La Espriella.
Ricardo Torres estará al frente del Sena durante el gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA / GETTY IMAGES

El presidente Abelardo De La Espriella designó como director nacional del Sena a fray Ricardo Torres Castro, un fraile dominico, licenciado en Filosofía, experto en teología con magíster en Administración y Negocios Internacionales.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, posesionó este miércoles a Ricardo Torres Castro como nuevo director general de la entidad.
Ricardo Torres Castro asumió la dirección del Sena y señaló primeros compromisos con los afectados por el terremoto

Como el petrismo le cayó al religioso por su cercanía con la Iglesia católica, él les salió al paso a los críticos cuando llegó a la institución y creó un acróstico con la palabra Dios. D: Digitalización del Sena. I: Innovación. O: Oferta pertinente. S: Sostenibilidad. En ese orden de ideas, Dios está en el Sena y guiará la recuperación de la entidad.