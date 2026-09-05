Fray Ricardo Torres asume la dirección del Sena tras críticas de la oposición

El presidente Abelardo De La Espriella designó como director nacional del Sena a fray Ricardo Torres Castro, un fraile dominico, licenciado en Filosofía, experto en teología con magíster en Administración y Negocios Internacionales.

Ricardo Torres Castro asumió la dirección del Sena y señaló primeros compromisos con los afectados por el terremoto

Como el petrismo le cayó al religioso por su cercanía con la Iglesia católica, él les salió al paso a los críticos cuando llegó a la institución y creó un acróstico con la palabra Dios. D: Digitalización del Sena. I: Innovación. O: Oferta pertinente. S: Sostenibilidad. En ese orden de ideas, Dios está en el Sena y guiará la recuperación de la entidad.