Abelardo De La Espriella dio orden a funcionario y cuestionó: “No se puede administrar desde un escritorio en Bogotá”

Una agitada agenda de trabajo realizó este jueves, 17 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en el departamento de La Guajira.

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En un discurso que dio el mandatario colombiano al término de una reunión de alto nivel de empalme territorial, Abelardo De La Espriella dio una serie de instrucciones a uno de los funcionarios de su Gobierno.

Le pidió ir a las regiones al cuestionar que desde un escritorio en Bogotá no se puede administrar ante las necesidades de la ciudadanía: “Frente al fenómeno migratorio he dado la instrucción clara, expresa y precisa al señor director de Migración Colombia (José Luis Castañeda), de ponerse inmediatamente al frente de la situación, venir al territorio, conocer de primera mano lo que está pasando y articular con las autoridades las acciones que sean necesarias”.

“La migración y los desafíos de nuestra frontera no se pueden administrar desde un escritorio en Bogotá. Hay que venir aquí para hacerlo correctamente”, insistió el presidente.

Desde La Guajira, el presidente Abelardo De La Espriella dio instrucciones al director de Migración Colombia, José Luis Castañeda, y cuestionó: “Los desafíos de nuestra frontera no se pueden administrar desde un escritorio en Bogotá”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/zFCKQ27fOd — Revista Semana (@RevistaSemana) September 17, 2026

Además, en otro de los apartes de la intervención que dio el jefe de Estado en Riohacha, La Guajira, le pidió a la “Fiscalía General de la Nación fortalecer su presencia y su capacidad en el departamento mediante la ampliación del personal disponible para robustecer las investigaciones, la judicialización y la respuesta institucional frente a los delitos que afectan a los guajiros”.

En otro de los puntos que abordó el mandatario colombiano estuvieron las presuntas irregularidades que puso en conocimiento de la Fiscalía, según él, relacionadas con el rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Robles.

“Se abra la investigación que sea necesaria en cuanto a los manejos que se han dado en la Universidad de La Guajira. Quiero que se revisen las actuaciones del señor rector, Carlos Robles, frente a un sinnúmero de hechos gravísimos que han sido puestos en conocimiento del Gobierno nacional. Aquí nadie tiene corona”, indicó el jefe de Estado.

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Finalmente, manifestó De La Espriella: “Yo no vine aquí a proteger a nadie. Y el que viola la ley la paga en el Gobierno del Tigre; he ordenado una investigación exhaustiva por parte del Ministerio de Educación y he trasladado la información que he recibido a la Fiscalía General de la Nación”.