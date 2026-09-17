Senadora Isabel Zuleta queda vinculada formalmente a investigación por caso Pipe Tuluá

En medio de un simulacro de emergencias, llegó la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, a las instalaciones de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria por el supuesto abuso de función pública en el que habría incurrido durante un allanamiento en el que terminó implicado alias Pipe Tuluá en la cárcel La Picota, en Bogotá.

La diligencia se llevó a cabo ante el magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción, quien es el responsable de llevar la investigación contra la senadora del Pacto Histórico por su episodio en la prisión ubicada en el sur de la capital del país.

Con esta diligencia de indagatoria, la senadora Zuleta quedó vinculada oficialmente a la investigación por ese caso y podrá presentar su defensa frente a esos hechos, que hoy la tienen investigada en la Corte Suprema de Justicia.

El arma de Pipe Tuluá

La senadora del Pacto Histórico llegó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en compañía de su abogado para responder por las presuntas irregularidades que se habrían registrado en medio de un operativo en el que terminó implicado Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá.

Ese allanamiento, realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, habría dejado una supuesta extralimitación de funciones y competencias de la congresista, que para ese momento era la coordinadora de la mesa de paz con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.

Durante esa inspección, las autoridades lograron ubicar e incautar un arma de fuego a partir de información entregada por alias Pipe Tuluá, quien era reconocido por ser el líder de la banda La Inmaculada, que delinque en Tuluá, Valle del Cauca.

Las versiones dejaron al descubierto que dicha arma sería utilizada para atentar contra Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el máximo cabecilla de los Comandos de Frontera, quien se encontraba recluido en el pabellón de extraditables de La Picota.

Alias Pipe Tuluá terminó extraditado a Estados Unidos. Foto: INTERPOL COLOMBIA

La Corte Suprema de Justicia ahora trata de establecer por medio de esa indagatoria si la congresista Zuleta habría participado solo en el allanamiento o tuvo alguna relación con el procedimiento que terminó con la incautación del arma de fuego.

Zuleta también tiene otra investigación en la Sala de Instrucción, específicamente en el despacho del magistrado César Reyes, por el presunto abuso de su función pública, luego de que habría solicitado al Inpec que trasladara a cabecillas presos en la cárcel de La Paz, en Itagüí, hasta la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, para participar en el polémico ‘tarimazo’ liderado por el expresidente Gustavo Petro.