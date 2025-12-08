‘Bazar Zipa’ llena de luces y actividades el centro histórico de Zipaquirá, con gastronomía y espectáculos

Zipaquirá, a 40 kilómetros de Bogotá, inició la segunda edición del ‘Bazar Zipa’, una actividad que durante diez días transforma el centro histórico en un punto de encuentro para familias y grupos de amigos que buscan planes decembrinos. El evento se desarrolla con una agenda que integra gastronomía internacional, música en vivo, desfiles y una ruta que guía al visitante a través de los alumbrados navideños instalados en el casco urbano.

La organización informó que el bazar reúne más de 40 restaurantes, además de espacios con comida típica de temporada, bebidas calientes, vinos, cócteles y estaciones para adquirir regalos y artesanías. En varios puntos del recorrido se desarrollan presentaciones artísticas y se habilitaron escenarios con ambientación navideña y zonas fotográficas para el público.

El alcalde Fabián Rojas señaló que esta edición se enmarca en las acciones de recuperación del centro histórico.

“Esta segunda versión de ‘Bazar Zipa’ se desarrolla en el contexto de la revitalización de nuestros centro histórico, que nos ha llevado a pintar más de 20 mil metros cuadrados de fachadas, a iluminar nuestra emblemática Catedral Diocesana y ofrecer una nueva propuesta de muralismo”, afirmó.

El alcalde Fabián Rojas anuncia el 'Bazar Zipa', plan navideño de Cundinamarca | Foto: Suministrada / API

El trayecto del evento inicia en el sector donde se ubican los puestos gastronómicos y continúa por una vía peatonal iluminada con espectáculos, que conecta con la Plaza de los Comuneros, donde se instaló el árbol navideño. Desde allí se accede a la Plaza de la Independencia, con oferta nocturna de bares y restaurantes, o al Parque de la Sal, que habilitó un recorrido con alumbrados temáticos.