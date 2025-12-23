Explorar el Valle del Cauca es una aventura de atrae a varios turistas locales y extranjeros cada año, especialmente en temporada de fin de año, gracias a su combinación de música, baile, arte y gastronomía. Estos aspectos convierten este departamento colombiano en un destino perfecto para disfrutar ese ambiente festivo.

Además, con la llegada de diciembre, es posible encontrar una amplia y diversa lista de actividades para realizar al aire libre, que invitan a propios y visitantes a reunirse en familia, vivir nuevas experiencias y crear recuerdos inolvidables.

Por eso, si planea estar en el Valle del Cauca durante las fiestas decembrinas, desde la Gobernación del departamento comparten cinco ideas de planes para disfrutar en esta temporada.

1. Visitar la Hacienda El Paraíso

Ubicada a solo 36 kilómetros al norte de Cali, esta hacienda es un ícono de la cultura vallecaucana, declarada Bien de Interés Cultural del Patrimonio Nacional. Su reconocimiento a nivel mundial se debe por haber sido fuente de inspiración para María, la obra cumbre del romanticismo latinoamericano escrita por Jorge Isaacs.

Además de esto, atrae a cientos de turistas cada año por ser un ejemplo de la arquitectura tradicional de casonas de techos altos propias de las grandes fincas de la región, destaca el portal oficial de turismo Colombia Travel.

2. Recorrer el centro del Valle

Este departamento de Colombia late al ritmo de la salsa, por lo que recorrer su centro significa sentir la energía de sus habitantes, contemplar las majestuosas montañas y frondosos valles que adornan el paisaje, disfrutar de platos tradicionales como el arroz atollado, el sancocho de gallina y la arepa valluna, y visitar diferentes pueblos llenos de encanto.

3. Comer gelatina en Andalucía

También conocida como la ‘Capital de la gelatina’, en este destino los viajeros encuentran el famoso Parador Blanco de la Gelatina, un sitio imperdible para probar las mejores delicias y manjares del Valle del Cauca.

Además, Andalucía le ofrece paisajes fascinantes y aire fresco, convirtiéndose en un punto ideal para pasar una tarde tranquila.

4. No se pierda la Feria de Cali

Este es uno de los eventos culturales más importantes del cierre de año, ampliando la oferta de actividades para disfrutar esta temporada de fiestas entre el 25 y el 30 de diciembre.

Los principales puntos de la feria son el desfile Salsódromo, el desfile de Autos Clásicos y Antiguos y el Súper Concierto, que se llevará a cabo el sábado 27 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero.

5. Participar en la Fiesta de Mi Pueblo

Esta otra fiesta llena de color, música y tradición vallecaucana que se puede disfrutar en el departamento, se realizará el 26 de diciembre, rindiendo un homenaje a la identidad cultural, artística, gastronómica y musical de la región.