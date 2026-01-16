El pueblo el Valle que se consolida como un oasis de descanso, un paraíso imperdible a menos de 3 horas de Cali

El Valle del Cauca es un territorio vibrante donde la cultura y el arte florecen en cada rincón. Este departamento invita a los viajeros a recorrer museos, casas de cultura y espacios patrimoniales que exhiben el talento de artistas y escritores de Colombia y del mundo.

Más allá de Cali, su capital, municipios como Roldanillo, Sevilla y Calima ofrecen experiencias culturales auténticas, ideales para quienes desean sumergirse en tradiciones, exposiciones y expresiones artísticas que enriquecen el viaje y conectan con la identidad de la región.

No obstante, para quienes buscan un espacio para descansar del bullicio de la ciudad, hay otros pueblos llenos de encanto como Obando, ubicado a unos 158 kilómetros de Cali, lo que representa un viaje de menos de cuatro horas.

Este municipio, de acuerdo con la Secretaría de Turismo del Valle del Cauca, fue fundado en 1928 por los pobladores de los municipios cercanos de Cartago, La Victoria y Toro, colonos antioqueños que se desplazaron a este territorio en busca de tierras para la agricultura y la excavación de minerales preciosos.

Como herencia viva de su historia, el parque principal Pedro Heriberto Quintero conserva imponentes y frondosos árboles que invitan al descanso y a la contemplación. Entre sus principales sitios de interés se destaca la Casa de la Cultura Luis Alfonso Escobar, un espacio emblemático donde la danza y la música cobran protagonismo, ofreciendo a visitantes y locales la oportunidad de disfrutar y conectarse con las expresiones artísticas que son el reflejo de la identidad de esta población.

Otra parada imperdible, especialmente para quienes buscan hacer turismo religioso en Obando, es la Parroquia San José de Obando, construida en el siglo XVIII con arquitectura colonial antioqueña, propia de los pobladores de la época.

A unos kilómetros de este templo, los visitantes del pueblo y amantes de la naturaleza, pueden descubrir la Quebrada El Naranjo, a cinco minutos del parque principal. Este lugar es considerado un escenario perfecto para relajarse, admirar el paisaje y disfrutar de un baño refrescante en familia, principalmente en tiempos de altas temperaturas.

Para los apasionados de las vistas asombrosas, a 10 minutos del parque principal del municipio, está ubicado el Mirador de Camilo, vinculado con una historia de amor del siglo XIX, similar a la de Romeo y Julieta, que ya forma parte de la identidad de este destino.

Aunque estos son solo algunos de sus encantos, Obando guarda muchos más atractivos por descubrir. Es un destino que invita a los viajeros a recorrerlo con calma y dejarse sorprender por esos tesoros escondidos del Valle que enamoran por su atmósfera serena y acogedora.