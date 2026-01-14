Turismo

No es Barichara ni Floridablanca. El pueblo santandereano perfecto para el ecoturismo y la aventura

Este municipio se encuentra a solo 51 kilómetros al noreste de la ciudad de Bucaramanga.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
14 de enero de 2026, 7:08 p. m.
iglesia del municipio de California, Santander
iglesia del municipio de California, Santander Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de California - Santander

Explorar el departamento de Santander a través de sus pueblos es una experiencia que invita a la aventura y al asombro. La región enamora a los viajeros gracias a su combinación única de paisajes extremos, una valiosa riqueza arquitectónica y una identidad cultural que lo convierte en un destino imperdible.

En este territorio cada municipio ofrece escenarios distintos para disfrutar del turismo de naturaleza, con montañas, ríos y cañones imponentes, así como del turismo histórico y rural, donde las tradiciones, la gastronomía y la historia local se viven en cada calle y cada plaza.

Así es el pueblo antioqueño donde se produce una de las mejores panelas del mundo; un lugar que enamora con su paisaje y dulzura

Uno de esos lugares auténticos para descubrir, especialmente para los amantes del ecoturismo y la aventura, es el municipio de California, ubicado a solo 51 kilómetros al noreste de la ciudad Bucaramanga.

Fundado el 13 de junio de 1.901, este municipio se extiende sobre 5.260 hectáreas y se encuentra enclavado en una de las estribaciones de la Cordillera Oriental del sistema montañoso andino colombiano, explica la Alcaldía Municipal en su página web.

Su territorio se caracteriza por una topografía ondulada y quebrada, con pendientes que van desde inclinadas hasta escarpadas, lo que da origen a paisajes imponentes y escenarios naturales ideales para el turismo de aventura y para experimentar un contacto profundo con la naturaleza.

California, Santander
Belleza natural de California, Santander Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de California - Santander

El casco urbano de este municipio santandereano se sitúa a una altura promedio de 2.005 metros sobre el nivel del mar, aunque en distintos puntos del territorio se alcanzan elevaciones cercanas a los 4.000 metros, lo que permite disfrutar de una gran diversidad de paisajes y ecosistemas.

Su temperatura promedio es de 17 grados centígrados, con variaciones que oscilan entre los 13 y los 20 grados centígrados, ideal para quienes buscan un clima fresco y agradable. Predomina un clima templado semihúmedo, acompañado por dos temporadas de lluvias al año: una entre marzo y mayo, y otra entre octubre y noviembre.

La ciudad colombiana que gana protagonismo como escenario de grandes producciones internacionales

En cuanto a su riqueza hídrica, la quebrada La Baja es su principal fuente de agua, acompañada por afluentes como Angosturas, Páez, San Juan y Agua Limpia, que desembocan en el río Vetas. En la zona de páramo, la laguna de Páez se convierte en un atractivo natural de gran valor paisajístico y ecológico.

Otro de sus atractivos turísticos más importante es el Santuario de San Antonio de Padua, un lugar resguardado entre las montañas de la vereda La Baja que toma una relevancia especial en temporadas como Semana Santa o Navidad, cuando se ilumina reflejando la devoción de su comunidad.

