Ciro Quiñonez habló de confesión que hizo Yeison Jiménez y detalló extraña actitud que tuvo días antes de morir

Yeison Jiménez se convirtió en una de las voces más famosas y reconocidas de la industria nacional, destacando por su talento, su voz y su preparación. El artista dejó una huella que jamás será borrada, tomando el papel de ejemplo para futuros artistas del género popular.

Destapan la verdad sobre el anillo de Yeison Jiménez que, supuestamente, lo involucraba con un tema delicado: “La fecha de entrega”

El cantante ya cumplió tres meses de su muerte tras el trágico accidente de la aeronave en la que se desplazaba, llevando a que muchas personas lo recuerden con cariño y nostalgia.

Este fue el caso de Ciro Quiñónez, quien aprovechó una entrevista para recordar a su viejo amigo, y mentor, con quien generó una cercanía muy grande con el paso del tiempo.

El también artista relató cómo fueron los últimos días de Yeison Jiménez antes de perder la vida. En sus declaraciones, el cantante señaló que lo notaba intranquilo y muy pensativo, al punto de tener actitudes inusuales.

Ciro Quiñonez, que tuvo un pleito con Giovanny Ayala, apuntó que este instante se vivió el primero de enero de 2026, cuando ambos estaban en Cartagena, pasando con sus familias. Mientras disfrutaban del yate, el cantante se percató de que su colega no tenía el mismo semblante, pues se apartaba del grupo y sostenía conversaciones profundas con su esposa y su mamá.

“Ese día Yeison estaba muy pensativo, muy reflexivo”, dijo.

Al revelar sus planes a futuro, Ciro Quiñonez aseguró que viajaría con su novia, Yeison Jiménez y la familia del intérprete de Aventurero a Dubái, buscando pasar unos días tranquilos y distintos, lejos de la rutina laboral.

“Nos íbamos varios fines de semana de vacaciones”, comentó en SEMANA, dando la fecha de cuándo emprenderían ese viaje. De hecho, la última palabra fue: “Voy a hablar con mi mamá, a ver por dónde se quiere ir”.

En cuanto a una confesión que le hizo su amigo, el artista indicó en otro espacio que lo escuchó decir: “Este es el año que voy a disfrutar, que me voy a dedicar a viajar y a bajarle un poco”

De este modo, muchos reaccionaron a las palabras de Quiñonez, quien enfatizó que el fallecido famoso era muy exigente y amoroso con su entorno, brindándole apoyo en las cosas que podía.