Estos fueron los diseñadores que vistieron a Shakira en los VMAs 2023

Shakira volvió a hacer historia en los premios MTV Video Music Awards en su última edición, en la que fue honrada con el Michael Jackson Vanguard Award celebrando su trayectoria de más de 3 décadas, siendo la primera artista latinoamericana en ganarlo. Esto le dio la oportunidad a la barranquillera de ser la protagonista de los premios, desde que inició su alfombra roja, hasta el final del show, donde ella sin duda marcó huella.

Primero la colombiana dejó boquiabiertos a todos los asistentes y seguidores del evento cuando apareció en la alfombra rosada, junto a sus hijos Milan y Sasha, ataviada en un vestido dorado con aberturas laterales y un escote pronunciado que caía libremente sobre su escultural figura, que enmarcaba principalmente a sus caderas, aquellas que “no mienten” y han hipnotizado a todo el mundo durante más de 30 años.

Sasha Piqué, Shakira y Milan Piqué asisten a los MTV Video Music Awards 2023 en el Prudential Center el 12 de septiembre de 2023 en Newark, Nueva Jersey. (Foto de Dia Dipasupil/FilmMagic) | Foto: FilmMagic

Luego vino la presentación de Shakira, en la que durante 10 minutos la colombiana demostró su elasticidad máxima, sus grandes habilidades en la danza urbana, árabe y folclórica colombiana, retó a la gravedad dejándose llevar por sus bailarines en brazos y luego cantando y bailando desde una plataforma que la suspendió 15 metros en el aire; y todo usando un traje entre dorado y beige que hacía las veces de una “vestido de momia” que volvía a la vida a través de la música.

Algunos de los detalles de este outfit se pudieron ver en vivo y en directo a través de la transmisión de los premios. Algunos bordados en los brazos, la asimetría de las faldas, tanto la interna como la de flecos especial para la danza árabe, y el textil ligero que se adhería como una seda a la piel de la colombiana se vieron en el escenario del Prudential Center de Nueva Jersey.

Esta genialidad estuvo a cargo de la casa de alta moda Ludovic de Saint Sernin, famosa por sus conjuntos sensuales, entallados, con exploración de texturas y con un toque erótico en su minimalismo, siempre bajo el ojo creativo de su fundador, cuyo nombre es el mismo de la marca. El mismo creador belga demostró ser un gran fan de la colombiana y a través de sus redes sociales le dedicó un emotivo post a la diva latina.

La colombiana deslumbró en el escenario con sus éxitos musicales. | Foto: El País

“Tenía solo 10 años cuando descubrí el video Whenever Wherever de @shakira en @mtv y recuerdo que inmediatamente me obsesioné. ¡La voz, la mirada y el pelo! Corrí a la tienda más cercana a comprar el CD y lo escuché una y otra vez para siempre. ¡Recibir el honor de que me pidan crear un look para su histórica actuación en el @vmas, uno de los momentos más importantes de toda su carrera, es una locura!”, declaró el diseñador en su publicación.

Luego de su presentación, en la que cantó canciones como She Wolf, Te Felicito, TQG, Objection, Whenever Wherever, Hips Don’t Lie y Sesión 53, Shakira recibió su Vanguard Award con este mismo look y posteriormente volvió al camerino para engalanar con un vestido al estilo atanesco con escotes diagonales en varias partes del rostro que se hacen a través de una silueta que va desde un recogido en el cuello, una enmarcación de cintura y una falda con cola que en su apertura lateral dejaba al aire una de las piernas de la cantante.

Este diseño azul celeste con ganchos de nodriza plateados en sus vértices es firmado por la marca Versace, quien también diseñó y confeccionó el primer look dorado de Shakira. La misma Donatella Versace le dedicó dos publicaciones en su cuenta oficial, en las que no solo la felicita por su premio, sino que también le deja saber su admiración y el poder que ella tiene en las industrias de la música y la moda.

NEWARK, NEW JERSEY - SEPTEMBER 12: Shakira poses in the press room at the 2023 MTV Video Music Awards at Prudential Center on September 12, 2023 in Newark, New Jersey. (Photo by Taylor Hill/FilmMagic) | Foto: FilmMagic