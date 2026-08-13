Jueves, 13 de agosto de 2026
ISSN 2745-2794
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🔴 Terremoto en Colombia: actualización de la emergencia este 13 de agosto
Informamos desde Cali, Pereira, Buenaventura y Chocó, donde el equipo periodístico de SEMANA sigue de cerca la emergencia por el terremoto en Colombia. #SemanaNoticias