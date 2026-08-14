Detonación en la localidad de Engativá causó pánico: Policía de Bogotá dio detalles

Un fuerte estruendo registrado en el noroccidente de Bogotá alertó a los residentes de la zona durante la noche del pasado jueves 13 de agosto. El sonido de la explosión incentivó el llamado inmediato de la comunidad a las autoridades, quienes informaron inicialmente sobre una presunta detonación en plena vía pública.

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Tras los reportes ciudadanos, patrullas de la Policía Metropolitana de Bogotá se desplazaron hacia el punto exacto de donde provino el estruendo. Los uniformados acordonaron la zona en la localidad de Engativá para verificar las causas del sonido que alteró la tranquilidad de la comunidad, además de descartar la presencia de otros elementos de riesgo en los alrededores.

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El reporte oficial confirmó que el incidente se debió a una explosión ocurrida en una de las avenidas de la capital del país. Los equipos de seguridad iniciaron los protocolos pertinentes, la recopilación del material probatorio y la determinación de los testigos presenciales para esclarecer los detalles de lo sucedido.

Ante los hechos, SEMANA consultó a los voceros de la Fuerza Pública sobre el origen del artefacto. La Policía Metropolitana de Bogotá precisó que el incidente ocurrió cuando una persona manipulaba un objeto artesanal que detonó, provocando la onda sonora que alertó a gran parte del vecindario.

Explosión en la noche del 13 de agosto en Bogotá. Foto: API

Asimismo, la entidad confirmó que las inspecciones realizadas en el sitio descartaron daños personales entre los habitantes. La Policía de Bogotá detalló que, a pesar del estruendo, la explosión no causó heridas a ninguna persona ni dejó afectaciones estructurales de consideración en las viviendas.

Las autoridades completaron sus labores de control en la zona afectada para garantizar el retorno a la normalidad en el sector. Los uniformados hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar la manipulación de elementos de fabricación casera que pongan en riesgo la seguridad de los habitantes de la ciudad.