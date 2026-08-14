La escandalosa cifra de tutelas que llegan a diario a la Corte Constitucional, revelada por su presidenta. Se pondrían al día en 2028

Una justicia más cercana y que genere confianza debe ser oportuna; pero en el país la congestión persiste y todo mundo quiere que su caso sea resuelto en primer lugar.

El problema es que la fila larga crece cada día y, en los últimos tiempos, las tutelas agrandan el trancón. La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, dio una cifra escandalosa: 5.600 tutelas diarias están llegando a ese tribunal.

Según sus cálculos, pese a que se comparten con otros tribunales los casos que se puedan, se necesitaría hasta 2028 para poner al día el paquete de acciones.

Buena parte de las tutelas se refieren a la salud, según confirmó Meneses, quien además, enfatizó en que la congestión judicial es un problema estructural que evidencia que se requiere una solución de fondo.

Panel energético en el Congreso de la Andi Foto: Andi / Cortesía

La jurisprudencia tiene que migrar a ser un derrotero que no deje espacio para la avalancha de requerimientos ciudadanos. Pero para ello, también es definitivo que entre los colombianos se tenga la información pertinente para no llegar a resolver todo en los estrados judiciales.

Noticia en desarrollo...