Buscan voluntarios para cuidar animales rescatados y ofrecen alojamiento más comida gratis: qué requisitos hay que cumplir

Una propuesta en Portugal busca voluntarios para vivir durante varias semanas en un entorno natural y colaborar con el cuidado de animales rescatados. La iniciativa se desarrolla en un santuario ubicado dentro del Parque Natural da Serra da Estrela y ofrece alojamiento y alimentos básicos a cambio de trabajo diario.

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La experiencia está lejos de ser unas vacaciones comunes y corrientes. El programa pertenece a una organización sin fines de lucro dedicada al rescate, rehabilitación y protección de animales.

Quienes participan deben asumir los gastos del viaje, los traslados y sus consumos personales durante la estadía.

A cambio, reciben una habitación privada en una vivienda situada a unos cinco minutos a pie del santuario. El lugar cuenta con electricidad, wifi y duchas con agua caliente. También se brindan alimentos de origen vegetal para que cada voluntario prepare sus propias comidas. Es necesario recordar que no hay platos elaborados.

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La propuesta exige además cumplir reglas específicas. Esta prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, mientras que durante toda la estancia solo se permiten alimentos de origen vegetal.

Los voluntarios también deben respetar las normas internas y adaptarse a la filosofía de trabajo del refugio.

Uno de los puntos centrales es el nivel de inglés. La organización pide un manejo fluido del idioma para comprender instrucciones sobre animales, herramientas, cercos y protocolos de seguridad.

No se exige formación profesional específica, aunque sí buena condición física y predisposición para realizar tareas variadas en un entorno rural.

Cuidado de cerdos en voluntariado Foto: ProColombia

El trabajo tampoco se limita al contacto con los animales. Entre las tareas está la limpieza, recolección de excrementos, traslado de heno y revisión de cercas, puertas y accesos.

Según la época y las necesidades del santuario, también pueden darse trabajos de jardinería, paisajismo, plantación de árboles, mantenimiento del huerto y recolección de frutas o hierbas.

La colaboración requiere 24 horas y una permanencia mínima de dos semanas. Durante ese período, los participantes deben mantener una actitud flexible, ya que las funciones pueden cambiar según las necesidades del refugio y el trabajo que resulte prioritario cada día.

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El santuario tiene más de 80 animales rescatados, entre ellos perros, gatos, cerdos, gallinas, ovejas, caballos y burros. Muchos llegaron tras situaciones de abandono o vulnerabilidad y ahora cuentan con un espacio seguro.

El objetivo del proyecto es cuidarlos y, cuando es posible, facilitar su recuperación y futura adopción. Por eso, la ayuda voluntaria resulta clave para sostenerlo.