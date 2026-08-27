Buscan voluntarios para cuidar animales rescatados y ofrecen alojamiento más comida gratis: qué requisitos hay que cumplir

Una propuesta en Portugal busca voluntarios para vivir durante varias semanas en un entorno natural y colaborar con el cuidado de animales rescatados. La iniciativa se desarrolla en un santuario ubicado dentro del Parque Natural da Serra da Estrela y ofrece alojamiento y alimentos básicos a cambio de trabajo diario.
La experiencia está lejos de ser unas vacaciones comunes y corrientes. El programa pertenece a una organización sin fines de lucro dedicada al rescate, rehabilitación y protección de animales.
Quienes participan deben asumir los gastos del viaje, los traslados y sus consumos personales durante la estadía.
A cambio, reciben una habitación privada en una vivienda situada a unos cinco minutos a pie del santuario. El lugar cuenta con electricidad, wifi y duchas con agua caliente. También se brindan alimentos de origen vegetal para que cada voluntario prepare sus propias comidas. Es necesario recordar que no hay platos elaborados.
@mochilar.mundo
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La propuesta exige además cumplir reglas específicas. Esta prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, mientras que durante toda la estancia solo se permiten alimentos de origen vegetal.
Los voluntarios también deben respetar las normas internas y adaptarse a la filosofía de trabajo del refugio.
Uno de los puntos centrales es el nivel de inglés. La organización pide un manejo fluido del idioma para comprender instrucciones sobre animales, herramientas, cercos y protocolos de seguridad.
No se exige formación profesional específica, aunque sí buena condición física y predisposición para realizar tareas variadas en un entorno rural.
El trabajo tampoco se limita al contacto con los animales. Entre las tareas está la limpieza, recolección de excrementos, traslado de heno y revisión de cercas, puertas y accesos.
Según la época y las necesidades del santuario, también pueden darse trabajos de jardinería, paisajismo, plantación de árboles, mantenimiento del huerto y recolección de frutas o hierbas.
La colaboración requiere 24 horas y una permanencia mínima de dos semanas. Durante ese período, los participantes deben mantener una actitud flexible, ya que las funciones pueden cambiar según las necesidades del refugio y el trabajo que resulte prioritario cada día.
El santuario tiene más de 80 animales rescatados, entre ellos perros, gatos, cerdos, gallinas, ovejas, caballos y burros. Muchos llegaron tras situaciones de abandono o vulnerabilidad y ahora cuentan con un espacio seguro.
El objetivo del proyecto es cuidarlos y, cuando es posible, facilitar su recuperación y futura adopción. Por eso, la ayuda voluntaria resulta clave para sostenerlo.