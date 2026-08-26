A una hora de Medellín: el museo que conserva una tradición centenaria y reúne más de 1.500 piezas de cerámica

Medellín se ha consolidado como uno de los destinos más llamativos para los turistas por la combinación de cultura, naturaleza, gastronomía, entretenimiento e innovación que ofrece.

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Su clima agradable, sus espacios culturales, barrios emblemáticos y atractivos como la Comuna 13, el Jardín Botánico, el Pueblito Paisa y el Museo de Antioquia permiten descubrir diferentes facetas de la ciudad.

Además, su cercanía con otros destinos de Antioquia, la amplia oferta gastronómica y la transformación urbana que ha experimentado en las últimas décadas han contribuido a posicionarla como una ciudad atractiva para viajeros nacionales e internacionales.

Una visita a Carmen de Viboral

Para quienes llegan hasta la capital antioqueña, muy cerca se encuentra un destino que tiene varios encantos, pero donde se encuentra una joya cultural que guarda una tradición centenaria y que vale la pena conocer.

La cerámica artesanal es uno de los fuertes de Carmen de Viboral, en Antioquia. Foto: Foto tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Se trata del Museo de la Cerámica de El Carmen de Viboral, muncipio que tiene una gran historia vinculada a la producción de loza y cerámica. Desde hace décadas, los habitantes de este pueblo han trabajado en la fabricación de vajillas y otros productos que tienen presencia en distintos hogares no solo del país, sino fuera de él.

Este trabajo se ha convertido en un saber transmitido entre generaciones, fortaleciendo la identidad cultural del municipio y, por ello, uno de sus principales atractivos turísticos y culturales es el mencionado museo, que reúne más de 1.500 piezas de cerámica y que se ha convertido en un referente para la comunidad y sus visitantes.

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En este lugar es posible acercarse a la historia de la actividad ceramista y conocer cómo este oficio ha formado parte de la vida del municipio.

La importancia del Museo

Según información del Instituto de Cultura de Carmen de Viboral, ante la necesidad de preservar y dar a conocer la tradición ceramista de este municipio, entre 2006 y 2007 comenzó a tomar forma el proyecto para crear un museo dedicado a esta actividad, que con el tiempo se convertiría en el actual Museo de la Cerámica de El Carmen de Viboral.

En sus salas, los visitantes pueden apreciar platos, tazones, soperas, pocillos, piezas decorativas, fotografías y herramientas, entre otros objetos que permiten conocer la evolución de la alfarería local.

Museo de la Cerámica de Carmen de Viboral. Foto: Instituto de Cultura Carmen de Viboral/API.

Cada pieza refleja una tradición que se remonta a más de un siglo y que convirtió a El Carmen de Viboral en uno de los principales centros productores de loza de Colombia durante el siglo XX.

El museo también cuenta la historia del trabajo de los alfareros, desde la transformación del barro hasta la creación de las piezas, así como el proceso de decoración artesanal que dio a estas cerámicas sus reconocibles diseños y colores.

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Este espacio está abierto al público con visitas y recorridos guiados de lunes a viernes de 2:30 p.m. a 6:00 p.m., sábados y domingos de 1:00 p.m. a 5:30 p.m. y es coordinado por la Oficina de turismo de este municipio antioqueño.

La experiencia de visitar y conocer el museo se complementa con actividades para los visitantes, entre ellas talleres en los que pueden conocer de cerca el proceso de transformación del barro, desde la materia prima hasta la elaboración y decoración de piezas como las tradicionales vajillas.