En el marco del congreso de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), que se realiza en Barranquilla, el viceministro de Turismo, Julián Franco Restrepo, afirmó que este sector debe convertirse en uno de los grandes motores de crecimiento, inversión y empleo formal de las regiones.

En 2025, el turismo generó $39,3 billones en valor agregado, equivalentes al 2,35 % del PIB nacional; movilizó $78,4 billones en gasto interior y sostuvo más de 995.000 empleos formales. “Para el Gobierno de la Patria Milagro, estas cifras representan ingresos para cientos de miles de familias, oportunidades para emprendedores y nuevas posibilidades de desarrollo regional”, señaló.

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“La apuesta del Ministerio es que Colombia vuelva a crecer sobre bases sólidas, con un Estado que facilite la inversión y un sector privado capaz de crear empresas, empleo y oportunidades”, subrayó.

El viceministro destacó que las ciudades son protagonistas de la competitividad y la inversión, y ratificó el respaldo del Gobierno a los Tajamares de Bocas de Ceniza, como una obra estratégica para la competitividad portuaria, la protección del litoral y el aprovechamiento turístico del río y el mar.

Tajamares de Bocas de Ceniza, el nuevo sitio turístico que tendrá Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

“El Gobierno de la Patria Milagro respalda el proyecto de los Tajamares de Bocas de Ceniza, una obra que es una apuesta por la competitividad portuaria, la protección del litoral y el potencial turístico del río y el mar para Barranquilla”, aseguró.

La apuesta es que este tipo de proyectos se traduzcan en más oportunidades para empresarios, comerciantes, operadores turísticos y trabajadores, y permitan convertir los activos naturales y culturales de las regiones en motores de desarrollo.

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El funcionario también resaltó el aporte de las agencias de viajes a la economía nacional. Actualmente, generan 37.713 empleos formales y representan más de 18.000 Registros Nacionales de Turismo (RNT), equivalentes al 15 % del total de prestadores del país.

“El Gobierno impulsará su transformación hacia un modelo de mayor valor agregado, con diversificación de destinos, fortalecimiento del turismo receptivo y adopción estratégica de inteligencia artificial y herramientas digitales para aumentar su productividad y competitividad”, señaló.

Asimismo, la reconstrucción territorial tras el terremoto del pasado 10 de agosto representa una oportunidad para renovar la oferta turística y fortalecer a los prestadores de servicios.

“Para el Gobierno de la Patria Milagro, las agencias de viajes no son un intermediario más de la cadena turística. Son un actor y un aliado estratégico, y así las vamos a tratar desde este Ministerio. La invitación es a continuar trabajando firmemente por Colombia”, concluyó.