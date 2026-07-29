D1 se convierte en corresponsal bancario de Banco de Bogotá y los bancos del Grupo Aval

A partir de julio de 2026, las más de 2.800 tiendas de D1 en Colombia comenzaron a operar como corresponsales bancarios del Banco de Bogotá, un servicio que, gracias a la red del Grupo Aval, también estará disponible para los clientes de Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas.

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Con esta alianza, los usuarios podrán realizar retiros de efectivo con tarjeta física en cualquiera de las tiendas habilitadas, ubicadas en 540 municipios de 28 departamentos del país. El monto mínimo por transacción será de $10.000 y el máximo de $600.000, siempre sujeto a la disponibilidad de efectivo en caja. Además, los retiros deberán hacerse en múltiplos de $10.000.

La incorporación de las tiendas D1 permitirá al Banco de Bogotá ampliar su red de atención a más de 36.000 corresponsales bancarios en todo el territorio nacional, con el objetivo de facilitar el acceso al efectivo y acercar los servicios financieros a los colombianos

“Sabemos que el tiempo de los colombianos es valioso; por eso decidimos llevar el banco a la esquina de sus casas. Con la habilitación de estas más de 2.800 tiendas como corresponsales, les estamos entregando la solución para que puedan disponer de su efectivo de manera fácil y rápida”, afirmó Andrés Vásquez, vicepresidente de Banca Personas del Banco de Bogotá.

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Por su parte, Andrés Valencia, vicepresidente Financiero de D1, aseguró que la alianza permitirá a los clientes realizar compras y operaciones financieras en un mismo lugar. “Gracias a nuestra presencia en la mayoría del territorio colombiano, nuestros clientes podrán hacer sus compras y sus operaciones financieras de forma fácil y segura”, señaló.

En esta primera etapa, el servicio estará habilitado exclusivamente para retiros con tarjeta física de los bancos que hacen parte del Grupo Aval, mientras ambas compañías buscan fortalecer el acceso a servicios financieros en diferentes regiones del país.