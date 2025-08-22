D1 lanzó producto para runners y deportistas: costo resulta atractivo para muchos

El mercado ‘low cost’ cada vez toma más popularidad en Colombia, al ofrecer bienes y servicios con precios considerablemente menores a los de la competencia. Este tipo de negocio aterrizó en el país hace poco más de una década, llegando en aerolíneas y también supermercados.

Aunque ya son pocas las aerolíneas, los supermercados sí aumentaron y se diversificaron, con la popularización de marcas como Tiendas Ara, Ísimo y Tiendas D1.

Tiendas D1 es una cadena que lanza productos innovadores y a buen precio. | Foto: SEMANA (Carol Flechas)

Esta última marca es una de las que más ha ganado popularidad en los tiempos recientes, tras varias estrategias que han atraído mayores clientes por los productos y precios que ofrecen.

Recientemente se conoció sobre un novedoso artículo que se está ofreciendo tanto en las tiendas físicas de D1, como en la página de la cadena de tiendas.

Se trata de un termo colapsible o plegable, que permite ahorrar espacio en el momento en el que se termina su contenido, pues se puede reducir considerablemente su tamaño. El termo cuenta con un arnés y tiene 500 mililitros de capacidad.

Así luce el termo que está vendiendo Tiendas D1 a bajo costo. | Foto: Tiendas D1

El termo está fabricado en silicona y acero inoxidable, con polipropileno y aluminio. Entre los colores disponibles está el azul, morado, rojo y gris. Puede colgarlo en su maleta o en algún otro lugar para que transportarlo sea práctico.

Este es propicio para las personas que realizan actividades al aire libre, como senderismo, deportes, gimnasia, entre otras actividades. Sin embargo, también puede ser utilizado en su oficina e incluso en el hogar, además de llevarlo a viajes y trayectos largos, en donde se aprecia la practicidad.

Puede conseguirlos en tiendas físicas y por internet. | Foto: Alejandro Acosta