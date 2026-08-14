Rosine Dallos: “Creo en un liderazgo real, de los que contagian optimismo”

“Éxito es cuando el equipo crece, el negocio es sostenible y dormimos tranquilos sabiendo que dimos todo lo que podíamos”, dice esta bogotana de ascendencia libanesa que practica deportes al aire libre y hoy está al frente de la nueva marca de ropa outdoor del grupo Nalsani, reconocido por Totto.

Administradora de empresas, llegó a Coca Cola Femsa para mejorar las relaciones de la marca con aliados estratégicos y pasó a Whirlpool para dirigir la expansión de KitchenAid en Colombia y la experiencia en Latinoamérica.

En Apple lideró el programa regional de experiencia al cliente, y pasó a Samsonite, en la que fue durante nueve años country manager y directora de la región CECA (Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe). Hace 10 meses, asumió el reto de posicionar a Topara como referente latinoamericano. Una de sus principales herramientas ha sido su autenticidad: “Creo en un liderazgo real, de los que contagian optimismo, pero que a la hora de decidir ponen los datos sobre la mesa”.

Uno de sus mentores ha sido su padre, que le enseñó a medir los escenarios negativos para tomar decisiones: “Soy extremadamente positiva y en los riesgos veo posibilidades”. Esa visión le ha permitido sobrevivir a los sesgos por ser mujer y liderar desde muy joven: “A veces tienes que demostrar el doble para que tu palabra tenga el mismo peso”. Hoy forma equipos más diversos, a los que les insiste en que, cuando creen en sí mismos y entregan resultados, el mundo termina abriéndoles puertas.