Trump lanza advertencia a Minnesota: “El día del ajuste de cuentas se acerca”

El presidente estadounidense elevó la tensión política al dirigir un mensaje directo a Minnesota en medio del conflicto por las redadas migratorias.

Margarita Briceño Delgado

13 de enero de 2026, 5:42 p. m.
La frase “¡No teman, gran pueblo de Minnesota, el día del ajuste de cuentas y la retribución se acerca!”, atribuida al presidente Donald J. Trump, marcó un nuevo punto de tensión en la ya deteriorada relación entre la Casa Blanca y las autoridades estatales de Minnesota.

El mensaje fue difundido este martes, 13 de enero, a través de la red social Truth Social, en medio de una escalada política, judicial y social provocada por la intensificación de las operaciones migratorias federales en Minneapolis y Saint Paul.

Cuenta regresiva para los somalíes en Estados Unidos: Trump pone fin al TPS y fija el 17 de marzo como fecha límite

Trump, ICE y Minnesota: el origen del conflicto migratorio

La declaración no se produjo como respuesta directa a los desafíos legales presentados por el estado de Minnesota contra el gobierno federal

Además, se suman las protestas que se multiplicaron tras un operativo de ICE que terminó con una mujer muerta a manos de un agente federal.

El mensaje fue replicado y amplificado por aliados políticos de Trump y por medios conservadores, que lo interpretaron como una advertencia dirigida tanto a los líderes demócratas locales como a quienes se oponen a la política migratoria de su administración.

El contexto de la frase está directamente ligado al refuerzo masivo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, una medida defendida por la administración Trump como necesaria para combatir el crimen organizado y la inmigración irregular.

De acuerdo con Fox 9, el despliegue se mantuvo pese a que el gobierno estatal presentó demandas judiciales alegando extralimitación del poder federal y violaciones a derechos constitucionales.

El conflicto se agravó después de un tiroteo ocurrido durante un operativo migratorio en Minneapolis, hecho que desató protestas ciudadanas y fuertes críticas por parte del gobernador Tim Walz y del fiscal general Keith Ellison,.

Los mandatarios acusaron a Washington de aplicar tácticas agresivas que, según ellos, ponen en riesgo a comunidades vulnerables, especialmente a la numerosa población inmigrante del estado.

Estas demandas y manifestaciones fueron el detonante inmediato de la respuesta presidencial.

Impacto político y lectura nacional

La retórica utilizada por Trump fue interpretada de maneras opuestas.

Para sus seguidores, la advertencia del “día del ajuste de cuentas” simboliza una promesa de mano dura contra lo que consideran desobediencia estatal y políticas santuario.

Esta narrativa ya ha sido reiterada por el mandatario en conflictos similares.

Medios como Just the News destacaron que Trump enmarcó el mensaje como una defensa del “orden y la ley” frente a autoridades locales que, a su juicio, protegen a inmigrantes indocumentados.

Trump defiende a agente del ICE tras tiroteo en Minneapolis y desata choque con autoridades locales

Para sus críticos, en cambio, la frase representa un lenguaje incendiario que profundiza la polarización y eleva el riesgo de confrontación institucional entre el gobierno federal y los estados.

Analistas citados por Valley News Live señalaron que el uso de términos como “retribución” desde la presidencia puede tener consecuencias políticas y sociales duraderas en un país ya dividido por el debate migratorio.

Una fotografía de Renee Nicole Good se exhibe cerca de un monumento improvisado en su memoria, quien fue asesinada a tiros a quemarropa el 7 de enero por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos cuando aparentemente intentaba huir de los agentes que se agolpaban alrededor de su vehículo, en Minneapolis, Minnesota, el 8 de enero de 2026. Un agente del ICE disparó y mató a una mujer estadounidense en las calles de Minneapolis el 7 de enero, lo que provocó multitudinarias protestas e indignación por parte de los líderes locales, quienes rechazaron las acusaciones de la Casa Blanca contra ella de ser una terrorista doméstica. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Las peticiones de la ONU tras la muerte de la mujer en Minneapolis a manos de un agente del ICE

