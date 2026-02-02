Estados Unidos

Trump presiona al Congreso mientras Estados Unidos enfrenta incertidumbre por la nueva parálisis presupuestaria

Donald Trump instó este lunes al Congreso a aprobar la legislación necesaria para desbloquear la parálisis presupuestaria, que entró en su tercer día sin un claro desenlace.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
2 de febrero de 2026, 11:06 p. m.
Donlad Trump, presidente de EE. UU.
Donlad Trump, presidente de EE. UU. Foto: AFP/AP. Fotomontaje: SEMANA

Es el segundo cierre gubernamental en menos de seis meses en Estados Unidos, un país muy polarizado políticamente, aunque en esta ocasión los efectos en Washington, y en el resto del país, son mucho menos visibles. “Espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y lo envíen a mi despacho sin demora. En este momento, no pude haber cambios”, dijo el republicano Trump en su red Truth Social.

El bloqueo está causado por la negativa de varios legisladores demócratas a mantener la financiación de los servicios de migraciones, después de que agentes federales del ICE mataran a tiros a dos manifestantes contrarios a las redadas para detener a migrantes ilegales en la ciudad de Minneapolis.

Las protestas en el norte del país se han intensificado desde la muerte de dos ciudadanos a manos de agentes federales.
Las protestas en el norte del país se han intensificado desde la muerte de dos ciudadanos a manos de agentes federales. Foto: Adam Gray-AP

Esas muertes desataron la furia de los demócratas, que consiguieron retrasar la semana pasada la votación de varias leyes presupuestarias. El Senado acabó aprobando el viernes, 30 de enero, cinco proyectos de finanzas públicas que permitirían funcionar a la mayoría del Gobierno hasta septiembre.

En el caso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el proyecto de presupuesto concede un plazo de dos semanas, lo que obligaría a demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes, que tiene que dar la luz verde definitiva, a negociar bajo presión.

Estados Unidos

Trump endurece su estrategia contra Cuba y anuncia el fin del envío de petróleo mexicano a la isla

Estados Unidos

Arrestaron a dos personas más en Minnesota por manifestaciones en una iglesia contra el ICE

Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE. UU. detalla que la operación en Venezuela fue la más sofisticada jamás ejecutada en la historia mundial

Estados Unidos

‘Ley de Hailey’: el plan que busca mejorar la respuesta ante desapariciones en EE. UU.

Estados Unidos

Crisis de salud en Minnesota por ofensiva de ICE: “Las personas mueren innecesariamente”

Estados Unidos

Yesenia Mata, la latina que Mamdani designó para defender a inmigrantes y veteranos

Estados Unidos

El Kennedy Center cierra sus puertas: Donald Trump hizo anuncio este domingo

Nación

La ancheta de café, de Sustitución de Cultivos, que le lleva el presidente Gustavo Petro a su homólogo Donald Trump

Mundo

Donald Trump renueva las esperanzas para la paz entre Rusia y Ucrania: “Tal vez tendremos buenas noticias”

Especiales Editoriales

Gustavo Petro se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca: todo lo que hay que saber de la cita este martes tres de febrero

Anuncian posibles afectaciones por cierre parcial del Gobierno Federal de EE. UU.:“Podrían suspenderse temporalmente actividades”

El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, quiso quitar hierro a la situación y aseguró el fin de semana que la votación, prevista el martes, sería una “formalidad”. Pero Johnson cuenta con la oposición del ala conservadora de su partido.

Este lunes, 2 de febrero, se incorpora al Congreso un nuevo electo demócrata, tras una elección parcial en Texas, lo que significa que el presidente de la Cámara no puede permitirse perder más de un voto en su propio campo. “Los demócratas se entregan a juegos políticos”, lanzó el sábado el congresista Chip Roy, de Texas, en Fox News, acusando a la oposición de mantener al DHS “como rehén”.

Los demócratas exigen cambios en el DHS tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, y de Renee Good, también de 37 años, ambos abatidos por disparos de agentes federales de la policía migratoria en Minneapolis.

Los demócratas rehúsan desde entonces votar cualquier presupuesto para el DHS si no se aplican importantes reformas sobre la manera en que operan sus agentes. Piden, en particular, el uso sistemático de cámaras corporales, la prohibición del uso de pasamontañas y órdenes judiciales para autorizar las detenciones.

Gobierno de Trump está al borde de un nuevo cierre en medio de violentas protestas en Minnesota

Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara, afirmó el domingo en ABC News que el gobierno de Trump no podía “contentarse con palabras” y debía aplicar estas medidas inmediatamente. Los republicanos se muestran de acuerdo con el uso generalizado de las cámaras corporales, que ya está muy extendido, pero se muestran muy reticentes sobre las operaciones a cara descubierta, porque aducen que los activistas difunden constantemente todos los datos personales que pueden lograr sobre los agentes.

Por su parte las órdenes judiciales son necesarias para allanar un domicilio, pero no para detener a alguien en la calle.

x
El primer cierre del gobierno duró más de un mes. Foto: Getty Images

Ante las amenazas de algunos legisladores de su campo, Mike Johnson podría necesitar votos provenientes de la oposición. “Necesitamos buena fe de ambas partes”, exhortó el domingo.

Si bien el “shutdown” ya va por su tercer día, Estados Unidos probablemente no vivirá una repetición del bloqueo de octubre y noviembre pasados, cuando republicanos y demócratas batallaron durante 43 días por la cuestión de subsidios de seguros de salud.

Cientos de miles de funcionarios fueron entonces puestos en paro técnico, mientras que otros, cuyas funciones se consideraron esenciales, tuvieron que seguir trabajando. Pero todos tuvieron que esperar al final de la parálisis presupuestaria para recibir su salario.

El último “shutdown” terminó cuando algunos senadores demócratas decidieron votar a favor de un texto presupuestario elaborado por los republicanos, a cambio de promesas de concesiones sobre esos subsidios.

*Con información de AFP.

Más de Estados Unidos

Visita del Presidente Gustavo Petro al Presidente Donald Trump

Trump endurece su estrategia contra Cuba y anuncia el fin del envío de petróleo mexicano a la isla

Nueva jugada de Trump: marchar desde la Casa Blanca al Capitolio para presionar al Congreso

Trump presiona al Congreso mientras Estados Unidos enfrenta incertidumbre por la nueva parálisis presupuestaria

x

Arrestaron a dos personas más en Minnesota por manifestaciones en una iglesia contra el ICE

x

Secretario de Defensa de EE. UU. detalla que la operación en Venezuela fue la más sofisticada jamás ejecutada en la historia mundial

La Ley de Hailey busca alertas más rápidas ante desapariciones de alto riesgo.

‘Ley de Hailey’: el plan que busca mejorar la respuesta ante desapariciones en EE. UU.

x

Crisis de salud en Minnesota por ofensiva de ICE: “Las personas mueren innecesariamente”

Yesenia Mata, primera latina al frente de Servicios para Veteranos en Nueva York.

Yesenia Mata, la latina que Mamdani designó para defender a inmigrantes y veteranos

El icónico John F. Kennedy Center en Washington D.C., ahora con el nombre de Donald Trump, ha generado polémica cultural y legal.

El Kennedy Center cierra sus puertas: Donald Trump hizo anuncio este domingo

Punxsutawney Phil sale de su madriguera ante la mirada de miles de personas en Pensilvania.

Día de la Marmota en EE. UU.: la predicción simbólica que marca el final del invierno

x

Fuertes temblores en Estados Unidos este lunes: el USGS reportó al menos 20 movimientos telúricos durante la mañana en importante estado

Noticias Destacadas