Anuncian posibles afectaciones por cierre parcial del Gobierno Federal de EE. UU.:“Podrían suspenderse temporalmente actividades”

A lo largo de las primeras horas del 31 de enero de 2026, Estados Unidos volvió al ‘cierre’ parcial del Gobierno Federal, a pesar del acuerdo alcanzado el pasado jueves entre la Casa Blanca y los demócratas. Se repite la situación que mantuvo al país norteamericano en dificultades hace algunos meses.

Gobierno de Trump está al borde de un nuevo cierre en medio de violentas protestas en Minnesota

Esta medida afecta a diversas áreas del Gobierno de Estados Unidos, razón por la cual los expertos señalan que podrían presentarse afectaciones en varios servicios disponibles en el país.

Cabe destacar que a finales de noviembre, los sectores de transporte de Estados Unidos se vieron gravemente afectados por los cierres presentados a lo largo y ancho del país.Por medio de una comunicación oficial, María Claudia Lacouture, de Amcham Colombia, analizó la situación y destacó las posibles afectaciones.

María Claudia Lacouture Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

De acuerdo con el mensaje anterior compartido por la Embajada de EE. UU. en Bogotá, este escenario se enmarca en un cierre parcial (shutdown) del Gobierno Federal de EE. UU. debido a un impasse en el Congreso sobre la aprobación del paquete de financiamiento. En este contexto:

Podrían suspenderse temporalmente actividades no esenciales en algunas agencias federales hasta que se restablezca la financiación.

La Embajada mantendrá servicios esenciales, incluida la asistencia de emergencia a ciudadanos estadounidenses.• Los servicios consulares programados (pasaportes y visas) continuarán, según lo permita la situación operativa.

Puede presentarse una pausa en las redes sociales de la Embajada, salvo información urgente de seguridad.

Para la reunión del 3 de febrero, no se espera ningún cambio, ya que los temas vinculados a la Casa Blanca tienen un tratamiento operativo diferenciado.

Programas federales que financian seguros contra inundaciones perderían la financiación si hay un eventual cierre de gobierno, Foto: Getty Images/Tetra images RF

Hay que señalar que cualquier cambio en los servicios en el país deberá ser comunicado de manera oportuna a través de los canales oficiales de Estados Unidos.

Reunión de Gustavo Petro y Donald Trump

El próximo 3 de febrero, el presidente Gustavo Petro se reunirá de manera oficial con el mandatario estadounidense, Donald Trump. Esta cita, que fue revelada por el Gobierno nacional semanas atrás, tiene como objetivo fortalecer los lazos entre ambos países y establecer una serie de asuntos para la cooperación internacional.

Escándalo millonario en Estados Unidos: Donald Trump demanda al Servicio de Impuestos Internos y reclama 10.000 millones de dólares

Una de las aclaraciones que hizo María Claudia Lacouture, de Amcham Colombia, es que la reunión entre los dos cuerpos diplomáticos se desarrollará de manera normal a pesar de las situaciones que se presentan en Estados Unidos.