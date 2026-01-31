Estados Unidos

Juez ordena la liberación de Liam Conejo, el niño de 5 años que fue detenido junto a su padre por el ICE: así avanza su caso

El progenitor del menor también quedaría en libertad por solicitud del mismo juez.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Linda Yicela Hernández Sánchez

Linda Yicela Hernández Sánchez

31 de enero de 2026, 10:19 p. m.
Liam Conejo Ramos permanece en Texas con su padre.
Liam Conejo Ramos permanece en Texas con su padre. Foto: Composición SEMANA | 1: X @ TheDemocrats / 2: x @JoaquinCastrotx

La detención del niño ecuatoriano de cinco años, identificado como Liam Conejo Ramos, en la ciudad de Mineápolis por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se convirtió rápidamente en un caso que le dio la vuelta al mundo, generando un debate sobre el trato a los menores en medio de operativos de control migratorio que se llevan a cabo en Estados Unidos.

Ante este panorama, se conoció que un juez federal ordenó este sábado 31 de enero que el menor fuera liberado junto a su padre del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, donde fueron llevados desde Minnesota el pasado 20 de enero, de acuerdo con el periódico Express-News.

Protests after US immigration officer kills woman in Minneapolis

El fallo del juez Fred Biery exige la liberación del niño y de su progenitor a más tardar el martes, mientras su caso de inmigración avanza en el sistema judicial.

Según este medio, que fue el primero en informar sobre el fallo, el juez señaló que el caso contra el menor y su padre se originó en “la búsqueda gubernamental, mal concebida e implementada de forma incompetente, de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si ello implica traumatizar a niños”.

Estados Unidos

Suben a 13 los muertos en Nueva York por megatormenta

Estados Unidos

Un “ciclón bomba” golpea la costa este tras uno de los inviernos más duros en años: estas son las regiones afectadas en EE. UU.

Estados Unidos

Bruce Springsteen canta en las calles de Minneapolis en protesta por operativos migratorios del Gobierno de Trump

Estados Unidos

Gobierno de Trump ofrece más de 2.000 dólares y un viaje gratis a ciertos extranjeros y los motiva a tomar la iniciativa: “Vete ya”

Estados Unidos

Correos de Epstein revelan que Bill Gates, al parecer, intentó ocultar una ETS luego de mantener relaciones con “chicas rusas”

Estados Unidos

Hannah Silveira, veterana del ejército de EE. UU., dejó su país porque ICE detuvo a su esposo brasilero: tuvo que “empezar de cero”

Estados Unidos

Estados Unidos condena a exempleado de Google por espionaje y robo de información para China

Mundo

Anuncian posibles afectaciones por cierre parcial del Gobierno Federal de EE. UU.:“Podrían suspenderse temporalmente actividades”

Cine

‘Ruta de Escape’, el estreno de acción que llega en febrero

Mundo

Laura Dogu, jefa de la misión diplomática de los Estados Unidos, llegó a Venezuela

“Observar el comportamiento humano confirma que para algunos de nosotros, la pérfida sed de poder ilimitado y la imposición de crueldad en su búsqueda no conocen límites y carecen de decencia humana”, anotó el juez.

Aunque también indicó que Liam y su padre podrían eventualmente ser deportados, enfatizó que cualquier decisión en ese sentido “debería producirse a través de una política más ordenada y humana que la que existe actualmente”.

X
El congresista visitó a Liam y a más niños que se encuentran en el centro de detención. Foto: X: @JoaquinCastrotx

El impacto de este suceso en la salud mental de Liam Conejo

Esta orden judicial llega días después de que el legislador demócrata Joaquín Castro manifestara su preocupación por la salud mental del menor, a quien visitó en el centro para evaluar sus condiciones y encontró que se enfrenta a problemas de depresión por lo ocurrido.

“Su padre dice que (el niño) no es el mismo, que está durmiendo mucho porque ha estado deprimido y triste”, aseguró el representante demócrata por Texas en un video que publicó en la red social X.

Gobierno de Trump ofrece más de 2.000 dólares y un viaje gratis a ciertos extranjeros y los motiva a tomar la iniciativa: “Vete ya”

De igual manera, El legislador sostuvo que la familia está en Estados Unidos en condiciones legales y que ambos deberían ser liberados. “Me preocupa su salud mental”, precisó.

Por su parte, un juez federal ya había bloqueado temporalmente la posibilidad de que Liam y su padre fueran deportados e impidió que ambos fueran trasladados del centro de detención en donde se encuentran en Dilley, un lugar a donde son llevadas familias migrantes con hijos menores de edad detenidas bajo acusaciones de haber violado las leyes de ingreso al país.

Con información de AFP.

Más de Estados Unidos

x

Juez ordena la liberación de Liam Conejo, el niño de 5 años que fue detenido junto a su padre por el ICE: así avanza su caso

Se esperan nevadas y bajas temperaturas

Suben a 13 los muertos en Nueva York por megatormenta

La tormenta invernal Fern cubre de nieve y hielo amplias zonas de Estados Unidos, provocando muertes, apagones y severas interrupciones en la vida cotidiana.

Un “ciclón bomba” golpea la costa este tras uno de los inviernos más duros en años: estas son las regiones afectadas en EE. UU.

Bruce Springsteen se presenta en el escenario durante la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en colaboración con Rolex, en el Museo de la Academia de Cine, el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. Foto: Emma McIntyre/Oscars/Getty Images para el Museo de la Academia de Cine.

Bruce Springsteen canta en las calles de Minneapolis en protesta por operativos migratorios del Gobierno de Trump

Las nuevas normas para solicitudes de asilo incluyen tarifas más altas y controles más severos

Gobierno de Trump ofrece más de 2.000 dólares y un viaje gratis a ciertos extranjeros y los motiva a tomar la iniciativa: “Vete ya”

Jeffrey Epstein y Bill Gates.

Correos de Epstein revelan que Bill Gates, al parecer, intentó ocultar una ETS luego de mantener relaciones con “chicas rusas”

x

Hannah Silveira, veterana del ejército de EE. UU., dejó su país porque ICE detuvo a su esposo brasilero: tuvo que “empezar de cero”

EE.UU.

Estados Unidos condena a exempleado de Google por espionaje y robo de información para China

El secretario de Estado, Marco Rubio, comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para explicar la política del presidente Donald Trump hacia Venezuela tras la incursión militar estadounidense que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro. El miércoles 28 de enero de 2026, en el Capitolio de Washington. (Foto AP/J. Scott Applewhite)

Marco Rubio proyecta elecciones democráticas en Venezuela a largo plazo, mientras EE. UU. vigila el nuevo gobierno

La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, candidata del presidente electo Donald Trump para secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, presta juramento durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales en Capitol Hill el 17 de enero de 2025 en Washington, DC.

La decisión del Gobierno Trump fue ilegal: tribunal de EE. UU. se pronunció contra la decisión de poner fin al TPS para venezolanos

Noticias Destacadas