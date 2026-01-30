El Gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos, ha impulsado nuevas medidas para controlar la inmigración irregular del país, con iniciativas de redadas masivas para detener, procesar y deportar a todos los inmigrantes que residen sin papeles legales en el país de Norteamérica.

De acuerdo con los balances de la administración, al menos 675.000 personas han sido expulsadas a sus países de origen desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero del 2025. Hasta el momento, siguen las redadas para detener a más extranjeros, lo que ha sido una controversia en el país, pues los agentes —que tienen la orden de arrestar al menos a 3.000 personas indocumentadas al día— han procesado incluso a ciudadanos.

La aplicación móvil sirve para que las personas envíen su petición de autodeportación. Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, el Gobierno ha sido claro en que “perseguirá y atrapará” —como sentencian varios funcionarios— a todos los inmigrantes irregulares. Al mismo tiempo, ha ofrecido un llamativo pago a quienes decidan autodeportarse, es decir, regresar a sus países de manera voluntaria, en calidad de turistas y sin ser enfrentados ante la justicia.

“¿Nostálgico?”, empezó el mensaje publicado por el Departamento de Seguridad (DHS) Nacional en su cuenta de X el pasado jueves, 29 de enero.

“El DHS está ofreciendo un GRAN incentivo para que los inmigrantes ilegales se vayan ahora: reciban $2,600 y un vuelo GRATIS a casa si vuelven a migrar usando la aplicación CBP Home”, invita el Gobierno.

“Vete ya. Evita la incomodidad de no saber cuándo te arrestaremos”, concluye el trino.

HOMESICK?



DHS is offering a HUGE incentive for illegal aliens to leave now — receive $2,600 and a FREE flight home if you remigrate using the CBP Home app.



Leave now. Avoid the discomfort of not knowing WHEN we’re going to arrest you.https://t.co/YGo3uuNvrE pic.twitter.com/i1Y1ym5l1h — Homeland Security (@DHSgov) January 29, 2026

Para hacer uso de esta opción, los extranjeros deben descargar la aplicación móvil CBP Home, registrarse sin necesidad de brindar muchos datos personales y anunciar el deseo de salir voluntariamente de Estados Unidos.

“Una vez que los extranjeros no delincuentes que están ilegalmente en Estados Unidos envíen su intención de salir a través de la aplicación CBP Home y pasen la investigación, ICE les eliminará temporalmente la prioridad para su detención o aplicación de la ley antes de su salida programada”, establece CBP en su página oficial.

El Gobierno paga el dinero y los viáticos. Foto: Getty Images

“El programa CBP Home permite a los extranjeros elegibles regresar a su hogar como viajeros regulares, sin arrestos, detenciones o restricciones. Es una alternativa segura y ordenada que brinda asistencia y flexibilidad, no miedo“, asegura. Además, el Gobierno se hace cargo de los gastos en viáticos, como parte de una motivación para que más inmigrantes salgan del país norteamericano.

“Se le condonarán las multas civiles por no salir después de una orden final de remoción o una orden de salida voluntaria en Estados Unidos. No tendrá que pagar estas multas“, indica CBP.