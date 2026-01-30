Estados Unidos

Gobierno de Trump ofrece más de 2.000 dólares y un viaje gratis a ciertos extranjeros y los motiva a tomar la iniciativa: “Vete ya”

Se han impulsado varias inicitivas para hacer frente a la inmigración irregular en la primera potencia del mundo.

Redacción Mundo
31 de enero de 2026, 1:39 a. m.
El pago hace parte de una medida para motivar a las personas a la autodeportación.
El pago hace parte de una medida para motivar a las personas a la autodeportación. Foto: Getty Images

El Gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos, ha impulsado nuevas medidas para controlar la inmigración irregular del país, con iniciativas de redadas masivas para detener, procesar y deportar a todos los inmigrantes que residen sin papeles legales en el país de Norteamérica.

De acuerdo con los balances de la administración, al menos 675.000 personas han sido expulsadas a sus países de origen desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero del 2025. Hasta el momento, siguen las redadas para detener a más extranjeros, lo que ha sido una controversia en el país, pues los agentes —que tienen la orden de arrestar al menos a 3.000 personas indocumentadas al día— han procesado incluso a ciudadanos.

La aplicación móvil sirve para que las personas envíen su petición de autodeportación. Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, el Gobierno ha sido claro en que “perseguirá y atrapará” —como sentencian varios funcionarios— a todos los inmigrantes irregulares. Al mismo tiempo, ha ofrecido un llamativo pago a quienes decidan autodeportarse, es decir, regresar a sus países de manera voluntaria, en calidad de turistas y sin ser enfrentados ante la justicia.

ICE vuelve a ofrecer 10 millones de dólares por el Chapito: alerta mundial por Iván Guzmán

“¿Nostálgico?”, empezó el mensaje publicado por el Departamento de Seguridad (DHS) Nacional en su cuenta de X el pasado jueves, 29 de enero.

Estados Unidos

Correos de Epstein revelan que Bill Gates, al parecer, intentó ocultar una ETS luego de mantener relaciones con “chicas rusas”

Estados Unidos

Hannah Silveira, veterana del ejército de EE. UU., dejó su país porque ICE detuvo a su esposo brasilero: tuvo que “empezar de cero”

Estados Unidos

Estados Unidos condena a exempleado de Google por espionaje y robo de información para China

Estados Unidos

Marco Rubio proyecta elecciones democráticas en Venezuela a largo plazo, mientras EE. UU. vigila el nuevo gobierno

Estados Unidos

La decisión del Gobierno Trump fue ilegal: tribunal de EE. UU. se pronunció contra la decisión de poner fin al TPS para venezolanos

Estados Unidos

Gobierno de Trump está al borde de un nuevo cierre en medio de violentas protestas en Minnesota

Estados Unidos

John Thune propone que la Ley SAVE exija foto para votar en EE. UU.

Mundo

EE. UU. anuncia la excarcelación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela

Mundo

EE. UU. da un ultimátum a Irán antes de un posible ataque: “Solo ellos lo saben”

Mundo

Estados Unidos y Argentina firmarían un acuerdo en materia migratoria que desata la polémica. ¿De qué se trata?

“El DHS está ofreciendo un GRAN incentivo para que los inmigrantes ilegales se vayan ahora: reciban $2,600 y un vuelo GRATIS a casa si vuelven a migrar usando la aplicación CBP Home”, invita el Gobierno.

“Vete ya. Evita la incomodidad de no saber cuándo te arrestaremos”, concluye el trino.

Para hacer uso de esta opción, los extranjeros deben descargar la aplicación móvil CBP Home, registrarse sin necesidad de brindar muchos datos personales y anunciar el deseo de salir voluntariamente de Estados Unidos.

ICE ordena a sus agentes no hablar con “agitadores” durante operativos migratorios

“Una vez que los extranjeros no delincuentes que están ilegalmente en Estados Unidos envíen su intención de salir a través de la aplicación CBP Home y pasen la investigación, ICE les eliminará temporalmente la prioridad para su detención o aplicación de la ley antes de su salida programada”, establece CBP en su página oficial.

El Gobierno paga el dinero y los viáticos. Foto: Getty Images

“El programa CBP Home permite a los extranjeros elegibles regresar a su hogar como viajeros regulares, sin arrestos, detenciones o restricciones. Es una alternativa segura y ordenada que brinda asistencia y flexibilidad, no miedo“, asegura. Además, el Gobierno se hace cargo de los gastos en viáticos, como parte de una motivación para que más inmigrantes salgan del país norteamericano.

“Se le condonarán las multas civiles por no salir después de una orden final de remoción o una orden de salida voluntaria en Estados Unidos. No tendrá que pagar estas multas“, indica CBP.

