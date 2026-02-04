Tom Homan, exdirector interino de ICE, asegura que condados de Minnesota están cooperando con agentes federales para que puedan arrestar a inmigrantes indocumentados directamente en cárceles locales.

En los últimos días, Tom Homan, designado por la Casa Blanca como “zar fronterizo” para supervisar las operaciones migratorias en Minnesota, ha generado titulares con sus declaraciones sobre la cooperación entre agencias locales e ICE, en el contexto de la operación migratoria federal en el estado.

Durante una rueda de prensa el 4 de febrero de 2026, Tom Homan, designado por la Casa Blanca como “zar fronterizo”, anunció que la administración federal retirará inmediatamente a 700 agentes de inmigración de Minnesota.

Esta decisión la atribuyó a una “cooperación sin precedentes” de las autoridades locales y de los condados con ICE.

Homan explicó que muchos condados ahora están proporcionando información sobre personas indocumentadas que están bajo custodia penal, de modo que los agentes federales pueden asumir la custodia de estas personas directamente desde las cárceles antes de que sean liberadas a la comunidad.

Esto, a su juicio, hace menos necesaria la presencia de tantos agentes en las calles.

El argumento oficial es que esta coordinación permite que menos agentes operen en las calles y que la detención de personas indocumentadas con antecedentes penales se realice en entornos carcelarios seguros.

Homan enfatizó que no se solicita que las cárceles mantengan a las personas más allá de su hora normal de liberación por razones de inmigración, una práctica que en Minnesota ya está restringida por interpretaciones legales sobre los llamados “detainers” migratorios, que carecen de fuerza legal para extender la detención sin una orden judicial.

Si bien Homan presentó este cambio como una señal de mayor cooperación local, la situación legal en Minnesota es compleja.

Las leyes estatales y las opiniones del fiscal general han establecido que los condados no pueden retener a una persona únicamente por una solicitud de ICE sin otra base legal.

Varios condados grandes, como Hennepin (que incluye Minneapolis) y Ramsey (que incluye St. Paul), han sido resistentes a implementar detenciones migratorias sin orden judicial, como se registra en PolitiFact.

Acuerdos de comunicación con ICE

Los medios han reportado que, bajo este marco, algunos alguaciles del estado ya han firmado acuerdos para comunicar a ICE información de personas a punto de ser liberadas por razones penales, lo cual permite que agentes federales tomen custodia en el mismo contexto de las cárceles locales, aunque sin extender la estancia más allá de los términos legales que rigen para todos los detenidos.

En conclusión, la declaración de Homan de que “condados están permitiendo que ICE entre en cárceles para arrestar a indocumentados” se basa en una combinación de colaboración informativa entre cárceles y agentes federales y en anuncios oficiales de la reducción del despliegue federal en Minnesota.

Sin embargo, la cooperación no implica que las cárceles estén deteniendo a personas más tiempo del que permite la ley estatal, y la práctica está sujeta a normas legales específicas y a la decisión discrecional de cada sheriff o condado.