Estados Unidos

Condados de Minnesota permiten acceso de ICE a cárceles, dice Tom Homan

El exfuncionario federal revela cómo la cooperación local facilita detenciones migratorias.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

4 de febrero de 2026, 5:39 p. m.
Tom Homan asegura que condados de Minnesota cooperan con ICE para detenciones de inmigrantes.
Tom Homan asegura que condados de Minnesota cooperan con ICE para detenciones de inmigrantes. Foto: Captura de pantalla X @RapidResponse47

Tom Homan, exdirector interino de ICE, asegura que condados de Minnesota están cooperando con agentes federales para que puedan arrestar a inmigrantes indocumentados directamente en cárceles locales.

Adiós a los agentes migratorios en Minneapolis: se anuncia el retiro de una cantidad importante de oficiales

ICE y cárceles de Minnesota: control de detenciones sin extender ilegalmente la custodia

En los últimos días, Tom Homan, designado por la Casa Blanca como “zar fronterizo” para supervisar las operaciones migratorias en Minnesota, ha generado titulares con sus declaraciones sobre la cooperación entre agencias locales e ICE, en el contexto de la operación migratoria federal en el estado.

Durante una rueda de prensa el 4 de febrero de 2026, Tom Homan, designado por la Casa Blanca como “zar fronterizo”, anunció que la administración federal retirará inmediatamente a 700 agentes de inmigración de Minnesota.

Esta decisión la atribuyó a una “cooperación sin precedentes” de las autoridades locales y de los condados con ICE.

Estados Unidos

Negocios en riesgo: los empresarios con tarjeta de residencia permanente fuera de préstamos federales

Estados Unidos

Donald Trump se cansó del caso de Jeffrey Epstein: “Ya es hora”

Estados Unidos

Condenado a cadena perpetua el hombre que trató de matar a Donald Trump en 2024

Estados Unidos

Peligro inminente: riesgos de contagio de sarampión en importante parque y aeropuerto de EE. UU.

Estados Unidos

¿Por qué ahora es más barato viajar a Estados Unidos para los colombianos? Ir a Miami puede costar 3 millones de pesos

Estados Unidos

Adiós a los agentes migratorios en Minneapolis: se anuncia el retiro de una cantidad importante de oficiales

Estados Unidos

Petro y Trump en la Casa Blanca: habló de Bolívar y recordó atentados en un curioso momento

Mundo

Gustavo Petro se reunió con senadores y congresistas estadounidenses: estos fueron los temas que trataron

Mundo

“Insultos por moderación”: así reacciona la prensa de Estados Unidos a la reunión de Donald Trump con Gustavo Petro

Mundo

Buques de guerra de Estados Unidos llegan a Haití en medio de creciente inestabilidad política

Homan explicó que muchos condados ahora están proporcionando información sobre personas indocumentadas que están bajo custodia penal, de modo que los agentes federales pueden asumir la custodia de estas personas directamente desde las cárceles antes de que sean liberadas a la comunidad.

Esto, a su juicio, hace menos necesaria la presencia de tantos agentes en las calles.

El argumento oficial es que esta coordinación permite que menos agentes operen en las calles y que la detención de personas indocumentadas con antecedentes penales se realice en entornos carcelarios seguros.

Homan enfatizó que no se solicita que las cárceles mantengan a las personas más allá de su hora normal de liberación por razones de inmigración, una práctica que en Minnesota ya está restringida por interpretaciones legales sobre los llamados “detainers” migratorios, que carecen de fuerza legal para extender la detención sin una orden judicial.

Si bien Homan presentó este cambio como una señal de mayor cooperación local, la situación legal en Minnesota es compleja.

Las leyes estatales y las opiniones del fiscal general han establecido que los condados no pueden retener a una persona únicamente por una solicitud de ICE sin otra base legal.

Varios condados grandes, como Hennepin (que incluye Minneapolis) y Ramsey (que incluye St. Paul), han sido resistentes a implementar detenciones migratorias sin orden judicial, como se registra en PolitiFact.

Acuerdos de comunicación con ICE

Los medios han reportado que, bajo este marco, algunos alguaciles del estado ya han firmado acuerdos para comunicar a ICE información de personas a punto de ser liberadas por razones penales, lo cual permite que agentes federales tomen custodia en el mismo contexto de las cárceles locales, aunque sin extender la estancia más allá de los términos legales que rigen para todos los detenidos.

El Kennedy Center cierra sus puertas: Donald Trump hizo anuncio este domingo

En conclusión, la declaración de Homan de que “condados están permitiendo que ICE entre en cárceles para arrestar a indocumentados” se basa en una combinación de colaboración informativa entre cárceles y agentes federales y en anuncios oficiales de la reducción del despliegue federal en Minnesota.

Sin embargo, la cooperación no implica que las cárceles estén deteniendo a personas más tiempo del que permite la ley estatal, y la práctica está sujeta a normas legales específicas y a la decisión discrecional de cada sheriff o condado.

Más de Estados Unidos

Hacer dinero a través de buenos negocios es una estrategia inteligente.

Negocios en riesgo: los empresarios con tarjeta de residencia permanente fuera de préstamos federales

Donald Trump y Jeffrey Epstein

Donald Trump se cansó del caso de Jeffrey Epstein: “Ya es hora”

En esta imagen publicada el 16 de septiembre de 2024 por la Oficina del Sheriff del condado de Martin, se muestra a Ryan Wesley Routh después de su arresto en el condado de Martin, Florida, el 15 de septiembre.

Condenado a cadena perpetua el hombre que trató de matar a Donald Trump en 2024

Texas el estado más afectado con 597 contagios

Peligro inminente: riesgos de contagio de sarampión en importante parque y aeropuerto de EE. UU.

Tom Homan asegura que condados de Minnesota cooperan con ICE para detenciones de inmigrantes.

Condados de Minnesota permiten acceso de ICE a cárceles, dice Tom Homan

x

¿Por qué ahora es más barato viajar a Estados Unidos para los colombianos? Ir a Miami puede costar 3 millones de pesos

Minnesota Department of Natural Resources Conservation Officers stand guard as demonstrators gather near the site of where state and local authorities say a man was shot and killed by federal agents earlier in the morning in Minneapolis, Minnesota, on January 24, 2026. Federal immigration agents shot dead a man in Minneapolis on Saturday, officials said -- the second fatal shooting of a civilian in the city, sparking fresh protests and outrage from state officials. The death came less than three weeks after US citizen Renee Good was shot and killed by an Immigration and Customs Enforcement officer involved in sweeps to round up undocumented migrants. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Adiós a los agentes migratorios en Minneapolis: se anuncia el retiro de una cantidad importante de oficiales

Petro y Trump durante su reunión en la Casa Blanca, en un encuentro que incluyó referencias históricas y momentos personales.

Petro y Trump en la Casa Blanca: habló de Bolívar y recordó atentados en un curioso momento

x

Miles de multas a conductores serán eliminadas en Miami, tras dejar en evidencia irregularidades

Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. UU.

Epstein Files: el Gobierno de EE. UU. retira miles de documentos; crece polémica por imágenes generadas con IA y la respuesta de Bill Gates

Noticias Destacadas