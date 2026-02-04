Estados Unidos

Adiós a los agentes migratorios en Minneapolis: se anuncia el retiro de una cantidad importante de oficiales

Tom Homan, el denominado “zar fronterizo”, anunció que se hará el retiro “inmediato” de 700 agentes migratorios en Minneapolis.

Redacción Mundo
4 de febrero de 2026, 3:33 p. m.
Agentes migratorios reciben críticas en Estados Unidos.
Agentes migratorios reciben críticas en Estados Unidos. Foto: AFP

El zar fronterizo Tom Homan anunció el miércoles el retiro “inmediato” de 700 policías de migraciones de Minneapolis, donde se encuentra por encargo del mandatario estadounidense, Donald Trump, tras semanas de tensión en la ciudad debido a la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales.

Las palabras de Melania Trump refiriéndose a la situación de Minnesota: “Estoy en contra de la violencia”

Nicole Renee Good murió después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le propinara disparos, situación que llevó a que varias personas decidieran alzar su voz contra las acciones violentas perpetradas por el ICE. Aunque este fue un hecho lamentable, la situación se agudizó aún más cuando, también a raíz de disparos, falleció el enfermero Alex Pretti.

Los asistentes se reúnen durante una vigilia en la que Alex Pretti fue asesinado a tiros por la aplicación federal de inmigración en Minneapolis, Estados Unidos. Miércoles 28 de enero de 2026.
Muerte de dos personas a manos del ICE. Foto: AP

Homan reconoció, en una rueda de prensa, que hay una mejor colaboración con las autoridades locales y “menos” necesidad de mantener agentes federales en esta ciudad del estado de Minnesota, escenario de protestas por las redadas contra migrantes ordenadas por la Casa Blanca. “Nunca habíamos tenido este tipo de cooperación con las autoridades locales”, se congratuló el enviado, que no precisó si la retirada es solo de la ciudad de Minneapolis o de todo el estado de Minnesota.

Desde hace semanas, miles de policías federales, entre ellos agentes armados y con pasamontañas, han multiplicado las redadas en el estado para expulsar a migrantes indocumentados, uno de los objetivos de Trump en su segundo mandato.

“Hemos logrado avances significativos”, añadió Homan, que dio cifras de estos operativos: 139 detenidos por agresión, 87 por delitos sexuales y 28 por pertenencia a pandillas.

El Kennedy Center cierra sus puertas: Donald Trump hizo anuncio este domingo

Todas estas situaciones ocurridas en Minnesota han desencadenado reacciones de todo tipo. El presidente Donald Trump ha hecho polémicas declaraciones en torno al tema del ICE. Dijo el presidente hace algún tiempo, a través de una publicación en Truth Social:

Lo único que quieren los patriotas de ICE es expulsarlos de su vecindario y enviarlos de vuelta a las prisiones e instituciones mentales de donde vinieron, la mayoría en países extranjeros que entraron ilegalmente a Estados Unidos a través de la horrible política de fronteras abiertas del soñoliento Joe Biden”.

Visita del Presidente Gustavo Petro al Presidente Donald Trump
Donald Trump sigue defendiendo sus políticas migratorias. Foto: AP

Tan pronto se conoció la muerte de Nicole Renee Good, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, se pronunció: “No están aquí para traer seguridad a la ciudad; lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza”.

Por su parte, la primera dama de los Estados Unidos precisó que Donald Trump había tenido una reunión con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Melania instó: “Necesitamos unirnos. Hago un llamado a la unidad”.

